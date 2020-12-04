西班牙媒體：“曼城隊對引進李康仁十分感興趣”. December. 04, 2020 07:37. by 金正勛記者 hun@donga.com. 這次真的能換上其他球隊的隊服嗎？西甲聯賽巴倫西亞隊的李康仁(19歲•照片)的轉會傳聞再次被傳出。 西班牙媒體《La Razon》3日表示：“英超聯賽(EPL)曼城隊對李康仁表現出了極大的關註。”李康仁也向球隊傳達了離開球隊的意向。李康仁在去年波蘭20歲以下世界杯上帶領韓國隊獲得亞軍，並獲得金球獎(最佳球員獎)，受到了廣泛關註，但在巴倫西亞卻未能獲得充足的上場機會。在本賽季的11場聯賽中，他只首發出場6場，但從未打滿全場。 問題是錢。李康仁的違約金(未經所屬球隊同意可以轉會的最低轉會費)高達8000萬歐元(約1064億韓元)。事實上，沒有球隊願意支付這筆資金去引進李康仁。但是作為巴倫西亞隊來說，在與李康仁的合同到期的2022年6月以後，壹分錢都拿不到，因此為了賺取轉會費，必須在合同到期前進行協商。曼城隊在今年夏天轉會市場上曾引進過巴倫西亞的西班牙希望之星費蘭•托雷斯(20歲)。據悉，巴倫西亞隊為托雷斯設置的違約金為1億歐元(約1325億韓元)，但曼城隊最終以約300億韓元(推測)將托雷斯收入帳下。 另外，西班牙媒體報道說，李康仁最近沒有特別的傷病，但被排除在球隊訓練之外，因此有可能被確診感染了新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)。

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