《禁止傳單法》為了安撫朝鮮不惜違憲，南北關系只會更加扭曲. December. 04, 2020 07:37. . 共同民主黨2日在國會外交統壹委員會上單獨表決了禁止對朝散發傳單的《南北關系發展法》修改案。其內容是，如果在軍事分界線壹帶進行散發傳單或使用擴音器等行為，將被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元以下的罰款。共同民主黨的方針是，通過法制司法委員會，9日在全體會議上處理該法案。 該修正案侵害了憲法保障的表達自由，具有很大的違憲嫌疑。雖然統壹部在外交通商統壹委員會表決後立即表示，“這是保護國民生命與安全的法律，也是南北關系改善促進法和韓半島和平增進法”，但是，就算政府為了國民安全可以暫時限制散發傳單，但幹脆制定處罰法從根本上予以封鎖，這是不可以的。大法院也在2016年表示，如果國民生命危險，政府可以限制，但是從表達的自由角度出發，原則上不能阻止。 該修正案是在朝鮮反對“脫北”民間團體散發傳單後推進的，被扣上了“金與正下命法”的帽子。朝鮮6月威脅“要制定阻止垃圾把戲的方法”，並斷絕了所有韓朝關系，甚至炸毀了韓朝聯絡辦事處。讓這樣的朝鮮得意洋洋的《禁止散發傳單法》無疑會對今後南北關系的確立產生負面影響。說不定朝鮮今後可能連韓國媒體和民間團體的批評也壹壹挑起是非，並對韓國政府進行逼迫。 告發朝鮮獨裁體制、向居民傳達外部信息的對朝人權運動應該繼續下去。在尖端技術時代，需要修改依靠傳單或擴音器引發軍事緊張的方式。但是，將言論自由這壹普遍人權也用法律加以阻止並加以處罰的做法，不能不說是違背民主主義和人權的時代錯誤行為。朝鮮在槍殺韓國國民後反而呼喝有聲。越是試圖安撫這樣的朝鮮，韓朝關系只會越發更加扭曲。

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