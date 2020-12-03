特朗普企圖赦免其家人，會成為自承有罪的烏龍招？. December. 03, 2020 07:50. by 林寶美記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 bom@donga.com,lightee@donga.com. 《紐約時報》等媒體1日報道說，在大選失敗後接連赦免親信人物的美國總統特朗普正在討論賦予子女先行赦免權的方案。據分析，紐約檢察機關已經對總統壹家的不正當經營問題展開大規模調查，再加上擔心下屆拜登政府會盯住家人，所以想在剩余任期內準備保護措施。 總統的長子小特朗普（43歲）和次子埃裏克（36歲）在父親執政後壹直掌管著特朗普基金會及家族的事業。長女伊萬卡（39歲）和大女婿庫什納（39歲）都擔任白宮高級助理。其中壹部分人涉嫌直接或間接地與俄羅斯關於俄羅斯介入2016年總統選舉中特朗普當選總統的醜聞有關。 小特朗普涉嫌與2016年總統選舉時提供可能給民主黨候選人希拉裏·克林頓帶來惡劣影響的情報的俄羅斯人有過聯系，但並未被起訴。庫什納則涉嫌在總統不顧參謀團的強烈反對允許其接觸機密的過程中，曾與包括牽涉俄羅斯醜聞的俄羅斯人在內的外國人接觸，但他向聯邦政府提供了虛假信息。 埃裏克和伊萬卡的嫌疑尚未明確。但紐約檢察機關正在調查特朗普基金會逃稅數百萬美元的疑惑。特別是，基金會以咨詢手續費的名義收取了數百萬美元，但所得稅減免優惠的部分資金有可能到了伊萬卡手裏。 特朗普正在考慮赦免前紐約市長魯道夫·朱利安尼。他是去年觸發彈劾總統的烏克蘭醜聞的核心人物，涉嫌向烏克蘭政府施壓，要求對當選總統拜登及其兒子亨特進行調查。 據《紐約時報》報道，總統赦免權只適用於聯邦政府管轄的案件，但對諸如紐約檢察機關等地方檢察機關調查的事件不產生效力，因此總統的救濟方案能否取得效果尚不明朗。而且總統的赦免要在詳細查清受惠人物犯下了什麽罪後才能實行。有人批評說，試圖賦予赦免權無異於承認子女和親信有罪。 路透社1日報道說，司法部已開始調查白宮以總統赦免為代價收受賄賂的可能性。壹度被認為是總統親信的司法部長威廉·巴爾當天表示，“在此次大選中，沒有發現不正當選舉和欺詐的證據”，與至今仍提出選舉舞弊疑惑的特朗普劃清了界限。

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