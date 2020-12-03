德國米特區決定永久設立“柏林少女像”. December. 03, 2020 07:50. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 處於拆遷危機的德國柏林“和平少女像”的永久設置問題被正式拿出來進行討論。壹直堅持要求德國當局拆除少女像的日本政府立即表示了抗議。 據旅德市民團體“韓國協議會”透露，柏林市米特區議會1日(當地時間)舉行全體會議，對永久設立少女像決議案進行了表決，在31名出席議員中24人(77%)投出了贊成票。 決議案包括：△確定撤回撤除少女像的命令 △將原定於明年8月14日的設置期限延長6周至明年9月末 △區議會準備永久展示少女像的方案等。議員們認為，少女像不僅僅是韓日間的問題，而是涉及戰爭暴力和受害的普遍人權問題，因此贊成決議案。左派黨議員蒂洛•烏爾希斯表示：“在戰爭中，性暴力是結構性問題，少女像就是其象征。”綠黨表示：“決議案獲得通過，可以緬懷性暴力犧牲者。” 此前，韓國協議會於9月28日在米特區中心街設立了少女像，這是德國公共場所首次設立少女像。當時，米特區廳也表示“符合公益目的”，並批準了該申請，但日本政府提出抗議後，區廳於10月7日下達了拆除命令。之後由於市民團體的反對，向柏林行政法院提交了拆除命令效力停止臨時禁令申請，因此拆除命令暫時被保留。接著，米特區議會於上月5日通過了撤回拆除命令的決議案，作為後續措施，此次通過了永久設置(少女像)決議案。 有觀測認為，通過此次決議案，討論更加正式化，永久展示少女像的可能性進壹步增大。但由於決議案沒有法律約束力，所以永久保留問題還沒有最終確定。今後，日本方面要求拆除的呼聲將更加高漲。 日本方面立即表示了遺憾。日本政府發言人、官房長官加藤勝信2日在記者會上表示：“此次決定與日本政府立場及此前的應對不兩立，對此感到非常遺憾”，“希望繼續向各相關人士說明政府的立場，迅速撤除(少女)像。”

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