內定駐日大使姜昌壹：“征用問題通過韓政府和企業代位償債解決”. December. 03, 2020 07:51. by 東京=常駐記者 朴享俊、朴敏宇記者 lovesong@donga.com,minwoo@donga.com. 被內定為駐日韓國大使的前共同民主黨議員姜昌壹（照片）1日向日本媒體就解決強制征用賠償問題的方案表示，先由韓國政府或企業進行賠償，然後要求日本企業支付賠償金。對於2011年引起日本政府強烈抗議的庫頁群島（日本稱北方領土）訪問，他表示“原來是日本領土”。有人指出，看起來是在即將作為大使履新前夕為了讓日本輿論友好的“鋪墊工作”，但作為高級別外交官內定者就敏感問題作出表態過於輕率。 姜昌壹當天在首爾與《日本經濟新聞》《讀賣新聞》等日本媒體見面，就韓日間最大的懸案——強制征用賠償問題表示：“兩國應該尋找可以樹立名分的解決方法。方法有很多種。”他接著表示：“有韓國政府從原告手裏收購債券來回避現金化的方案，也有以1965年韓日請求權協定中受益的韓國企業等為中心代位賠償（第三者先行償還後對負債人取得求償權）的方案。” 韓國政府收購債券的方案、韓國企業代位償還的方案等，都是專家們提出的想法，韓國政府從未提及過。韓國政府維持著接受大法院賠償判決的日本企業應該參與賠償的態度。姜昌壹2日在與《東亞日報》的通話中表示：“我只是說韓國正在出現了各種主意而已。” 姜昌壹在與日本媒體見面時，還積極解釋了自己過去的發言。就2011年5月訪問日本和俄羅斯訪問存在主權爭議的庫頁群島時所說的“俄羅斯領土”壹事，他表示：“當時說的是（日本）被俄羅斯奪走而遭到占領（的領土）。沒有正確傳達給記者。”但有人指出，繼續提及外國之間的領土紛爭是不合適的。 據《讀賣新聞》報道，姜昌壹就去年2月時任韓國國會議長文喜相就慰安婦問題要求日本國王（意指天皇）道歉壹事表示，“我認為是對天皇在日本的存在和作用無知的發言”。姜昌壹在與《東亞日報》的通話中解釋道：“報道中‘無知的發言’是翻譯錯誤。我的意思是說，文喜相前議長似乎對日本天皇制‘不太了解’。” 姜昌壹還就日王的稱呼向日本媒體表示：“如果就任（駐日）大使，就不能不稱之為天皇。”他在與本報的通話中表示：“現在不是國會議員，如果成為政府的壹員，就必須使用正式稱呼。政府要求我們這麽做。”

한국어