福布斯雜誌：“孫興慜有望成為世界超級明星”. December. 03, 2020 07:51. by 兪載泳 elegant@donga.com. “明年，孫興慜將超越足球，成為吸引世界目光的超級明星。” 美國經濟專刊《福布斯》對“超級SONNY”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺)做出了令人心情舒爽的預測。《福布斯》雜誌2日表示：“在2021年，孫興慜就像世界足球明星克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(尤文圖斯)壹樣，在娛樂界進進出出。在不是足球場的地方也能看到孫興慜。除了韓國和托特納姆熱刺隊，全世界的球迷也會增加。” 《福布斯》註意到孫興慜最近與大型經紀公司CAA簽訂合約壹事，並表示：“在韓國，周六晚上通過電視每30分鐘就能看到孫興慜亮相的廣告。孫興慜已經出演了金融、體育、冰汽淋、拉面等多種廣告，散發了人性魅力，鞏固了發展成全球明星的地位。”CAA管理著C羅、德維恩•韋德(籃球)、諾瓦克•德約科維奇(網球)等各個項目的最優秀的體育明星。熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧早前也簽約了CAA。 《福布斯》預測，如果孫興慜獲得國際足聯(FIFA)普斯卡什獎(即國際足聯年度最佳進球獎)，其商業價值將獲得爆發式增長。普斯卡什獎是時任國際足聯主席布拉特於2009年10月20日宣布設立的壹個獎項，以獎勵年度射進最漂亮進球的足球運動員。孫興慜在去年12月與伯恩利隊的比賽中長途奔襲73米後成功射入壹球，是目前最有力的獲獎候選人。截止到9日，正在進行球迷投票，結果將於17日公布。《福布斯》表示：“與伯恩利比賽的進球是孫興慜成長為超級明星的進階進球”，“如果獲得普斯卡斯獎，將會獲得最高的回報，為2020年畫上完美的句號。”據足球轉會專門網站Transfer Market分析，以2日為準，孫興慜的市場價值為7500萬歐元(約997億韓元)，但其身價將比這壹數字更高。 另外，孫興慜在聖誕節前夕化身為聖誕老人，給球迷帶來了快樂。托特納姆熱刺隊2日在俱樂部社交網站上傳了孫興慜頭戴藍色聖誕老人帽，身穿白色花紋上畫有聖誕老人的藍色上衣扭動身體的視頻。白色和藍色是托特納姆俱樂部的象征顏色。 孫興慜將於7日在主場迎戰阿森納隊的“北倫敦德比”中挑戰聯賽個人第10粒進球。

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