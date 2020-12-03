对着尼古拉哭，朝着NANO-X笑……或悲或喜的外國股蚁民. December. 03, 2020 07:51. by 金子賢記者 zion37@donga.com. 今年華麗進入美國納斯達克的氫概念卡車公司尼古拉（NKLA）和數碼X光機器公司NANO-X（NNOX）的股價在經歷技術力爭議後形成了鮮明的對比。國內投資者也有悲有喜，各不相同。 當地時間1日，尼古拉股價下跌14.89%，以17.37美元收盤。前壹天股價也暴跌26.92%。在電池系統和燃料電池技術領域，與尼古拉推進20億美元規模合作事業的通用汽車公司放棄收購尼古拉股份，引起了巨大的影響。在“把氫燃料卡車推到山坡上向下滑行”的技術力爭議出現後，退出經營的創始人特雷弗·米爾頓等主要內部人士持有的股票從義務保護預收中解凍後流入市場的消息也是不利因素。 同壹天，NANO-X以59.20美元收盤，恢復到了“欺詐爭議”之前的高點水平。在4日的北美放射線學會會議上，納諾克斯決定進行醫療影像設備“NANO-X ARC”的演示，這壹消息發揮了利好作用。摩根士丹利、瑞士信貸等世界性的投資銀行及軟基金流入NANO-X的消息也支持了股價的上升。9月，NANO-X曾受到賣空勢力捏造數字X光下壹代影像攝影機（ARC）相關影像的攻擊，股價暴跌。 像灰姑娘壹樣登場的兩家企業的初期步伐相似。尼古拉的“氫概念卡車”和NANO-X的數字X光被期待是革新技術。兩家公司雖然沒有成品，但分別於今年6月和8月進入美國納斯達克。股價也壹度與公開募股相比暴漲了300%以上。國內大企業韓華集團和SK電信分別作為尼古拉和NANO-X的主要投資者參與其中。技術力爭議提出後，兩家公司飽受賣空勢力的攻擊。 爭議之後，兩家公司的行動卻大相徑庭。NANO-X公布了進行技術演示的具體日程，在吸引機構投資者投資的同時，正面突破了所持技術的爭議。有評價稱，尼古拉的創始人退出經營，技術力證明也顯得不溫不火，面臨著危機。 壹直夢想著技術股大獲成功的國內“外國股蟻民”的投資成績也各不相同。上個月底，國內投資者持有的尼古拉股票規模為1.6億美元（約合1700億韓元），在海外股票投資項目中居第36位。股價暴跌後，投資者拋售超過300億韓元，壹天後的1日，其持有排名跌出了前50位。NANO-X的股票持有量在壹日之間，就從1.98億美元的第27位上升到了第20位，股票持有量增加了3200萬美元。

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