“盡量多撈取制作費吧”，韓國電影期待作品接連登陸Netflix. December. 03, 2020 07:52. by 金哉希 jetti@donga.com. “即使在電影院上映，也無法保證100%超過收支平衡點。” 上月20日，電影投資發行公司“瑪麗克裏斯馬斯”放棄今年最值得期待的科幻大片《勝利號》的影院上映，直接前往Netflix，對此，電影公司代表A某做出了上述表示。受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，電影院觀眾人數連日下降，在這種情況下，電影院上映成了危險的選擇。加上最近新冠疫情的第三次大流行，隔開座位分開坐規定重新啟動，只能使用劇場的壹半，因此劇場上映就像賭博壹樣。A某嘆息道：“制作公司與投資發行公司因為上映延遲，被凍結了數十億、數百億韓元，在資金無法循環的情況下，通過Netflix盡量多撈取制作費，才能喘口氣。” 包括制作《守望者》的尹成賢導演的首部商業電影處女作《狩獵的時間》，上個月27日公開的《Call》，明年1月公開的《車仁表》都去了Netflix。朴勛正導演的《樂園之夜》也正在商議在Netflix上映。 電影走向Netflix的最大理由是為了回收制作費。包括《勝利號》的P&A(宣傳)費用在內的總制作費是240億韓元。只有吸引580萬名觀眾，才能超過損益臨界點。綜合業界相關人士的話來看，瑪麗克裏斯馬斯從Netflix公司得到了數十億韓元的制作費。包括P&A費用在內，投入115億韓元制作的《狩獵的時間》也以120億韓元與Netflix成交。業界預測：“如果《狩獵的時間》在電影院上映，絕對無法超過310萬人的損益臨界點。” 電影界認為，受新冠肺炎疫情影響，觀眾人數僅為平時的三分之壹。也就是說，現在《勝利號》要想超過580萬人，電影必須達到平時1700萬人觀看的水平。 《勝利號》在電影上映後，計劃通過衍生(Spin off)電影、網絡漫畫、電視劇等擴大知識財產(IP)。考慮到隨著《勝利號》推遲上映，這些作品的制作也會被推遲，損失會越來越大。瑪麗克裏斯馬斯公司相關人士表示：“《勝利號》在電影上映後，根據觀眾的反應，正在企劃講述各角色前史的衍生內容。隨著電影上映被推遲，相關作品的企劃開發也停止了。” 擁有劇場的投資發行公司為了防止上映作品接連被擠壓，選擇了Netflix。 由車仁表主演的電影《車仁表》借助樂天Culture Works的投資及發行，原定在電影院上映，但最終直接進入了Netflix。這是擁有大型多廳影院樂天影院的投資發行公司的電影首次進入Netflix。樂天Culture Works計劃今年上映的《摩加迪沙》和《波士頓1947》被推遲到明年上映。繼吸引1600萬觀眾的《極限職業》之後，制作《車仁表》的About Film公司代表金星煥表示：“因為是獨特體裁的電影，所以也擔心觀眾不會來觀看。還考慮到了通過Netflix向190個國家的觀眾公開這壹點。” 但是，電影界也有人擔心，如果這種情況持續下去，Netflix可能會以低廉的價格購買國內作品。某電視劇制作公司代表說：“《勝利號》很有可能因為宋仲基出演而吸引新用戶，所以Netflix花巨額高價買下了這部劇”，“因為新冠疫情的持續，如果電影們爭先恐後地去Netflix的話，Netflix可能會只支付制作費。” 另外，即使影片在Netflix獲得爆發點擊量，Netflix也不會追加給制作公司“浮動片酬”，因此無法期待所謂的“大賣”。

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