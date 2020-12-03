不是“壹退縮就完蛋”而是“壹推進就完蛋”……現在是下決心解職秋美愛的時候了. December. 03, 2020 07:52. by 金正勛記者 jnghn@donga.com. 文在寅總統昨天任命韓國法研究會法官出身的前法務部法務室長李容九為法務部次官，代理法務部長秋美愛擔任審查檢察總長尹錫悦的懲戒委員長。前次官高奇榮以“不能擔任懲戒委員長”為由，提出抗議性辭職後，僅過壹天就填補空缺，明確表明了將推進原定於明日對尹錫悦總長進行懲戒的意向。盡管法院做出尹錫悦總長官復原職的決定，法務部監察委員會壹致勸告，認為對尹錫悦總長的監察和懲戒請求是違法、不當的，但執政圈內部卻普遍認為，如果在這方面退縮，就會成為跛腳鴨。共同民主黨代表（黨首）李洛淵昨天在最高委員會議上表示，“將以堅決的意誌完成檢察改革”，也是同樣的勢頭。 但是以文在寅總統為首的執政黨的看法，是違背法治方向和民心的判斷。前天，首爾行政法院判定尹光雄復職的決定，對法務部長和檢察總長之間的關系提出了明確的司法標準。其核心是，為確保檢察機關的獨立和政治中立，法務部長對任期得到保障的檢察總長行使指揮監督權，必須止步於最低的必要性。這並不是執政黨所希望的那樣局限於職務排除措施，而是司法部門下達的“濫用監察權、強行懲戒、解除職務或免職措施時同樣適用”的警告書。 執政黨應該正視，如果在此退縮並不是“跛腳鴨”，而是如果強行推進解職並懲戒尹錫悦總長，那才是“跛腳鴨”的起點。如果強行懲戒尹錫悦總長，法院接受暫停懲戒效力申請的可能性不小。不但驅逐尹錫悦總長的行動失敗，甚至會出現壹段時間以來的破壞法治行為被司法判斷領域所公認的狀況。在全國幾乎所有檢察官的反對聲中，繼大檢察廳次長、法務部次官之後，首爾中央地方檢察廳第壹、第二次長昨天也提交了辭呈。在所謂“秋美愛戰線”的幹部也背轉身去、在野法律界和法學界也壹致反對的情況下，如果毫不猶豫地實施不法行為，哪個國民會相信政府、追隨政府呢？ 雖然文在寅總統對檢察機關改革的意誌廣為人知，但如果被困在趕走尹錫悦總長才是檢察機關改革的錯誤觀念裏，日後就會留下“執著於掌控檢察機關而不是檢察機關改革的總統”的汙名。必須擺脫“壹退縮就完蛋”的政治學觀念。即使是通過國民投票選出的權力，也要遵守法律，在法律框架內運營國政，這才是法治。文在寅總統和執政黨應該停止盲目的政治賭博，從現在起做出決斷。撤回懲戒尹錫悦總長的請求，撤換破壞法治的主謀秋美愛部長，向國民道歉，這是眼下文在寅總統應盡的責任。

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