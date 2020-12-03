今天也平安無事. December. 03, 2020 07:52. . 穿著白色睡衣的孩子跪在地上雙手合十祈禱。大大的眼睛裏滿是懇切。但是，這幅畫，不知為什麽，不覺得眼熟嗎？沒錯。這是20世紀70、80年代出租車或公交車駕駛席前經常懸掛的畫作《今天也平安無事》。雖然因為大量的復制畫，在韓國被認為是“理發店的畫”，但事實上畫這幅畫的是英國上流階層。 喬舒亞•雷諾茲是18世紀英國畫壇最具影響力的肖像畫家。雖然出身農村，沒有接受過正規教育，但在了解其才能的姐姐們的支持和幫助下，他成為了畫家。在已婚的大姐的支持下，17歲時他師從著名肖像畫師托馬斯•赫德森，9年後前往羅馬，在那裏他親眼目睹並學習文藝復興巨匠們的繪畫作品。30歲時雷諾茲定居倫敦，在妹妹的幫助下只專心工作。以出色的素描能力、色彩和崇高氛圍為特征的他的畫壹下子吸引了英國上流階層，走上了成功的道路。1768年他創建皇家美術院，出任第壹任院長，之後又被喬治三世授予騎士爵位，成為上流社會的壹員。 他憑借上流層的肖像畫而名聲大振，但在描繪神話或聖經中的人物的童年時期方面也非常出色。這幅畫中的孩子是《舊約聖經》裏的預言家薩閔爾。薩閔爾在母親的長期祈禱下出生，小時候被敬獻給了神。成為以色列最後壹位司祭和審判官的他是壹生中不貪圖名譽和權力，只為國家和民族獻身的領導人。畫家通過祈禱的兒時薩閔爾的形象，強調了領導人的清廉潔白和純潔性、智慧和服從。 也許這幅畫表達了姐姐們為幫助有聽覺障礙的雷諾茲實現夢想而終生照料的懇求。從濃厚的烏雲中湧出的光柱是對祈禱的回答，每當遇到困難的時候畫家也會祈禱。用“今天也平安無事”代替了大欲望。美術評論家

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