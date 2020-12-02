準備正常舉辦的東京奧運會，憂慮漸深. December. 02, 2020 07:26. by 黃仁贊 hic@donga.com. 如果按計劃舉行，只剩下233天。這就是將於明年7月23日開幕的東京奧運會。 由於新冠疫情的擴散，日本國內也出現了縮小規模、取消奧運會的呼聲。但是，日本政府和國際奧委會似乎沒有絲毫猶豫。上個月訪問東京的國際奧委會主席托馬斯·巴赫在會見日本首相菅義偉後表示：“我確信觀眾可以進入體育場。”為了舉辦奧運會，日本政府還進行職業棒球觀眾80%到場的“新冠實驗”，雖然引起了強烈的批評，但國際奧委會予以積極評價。 巴赫在會見日本前首相安倍晉三時表示，“妳以超級馬裏奧的裝扮出現在奧運會賽場中央的瞬間令人難忘。我在想象在東京奧運會開幕式上妳會穿什麽樣的衣服。”他提到2016年裏約熱內盧奧運會閉幕式上安倍親自裝扮成馬裏奧出場並介紹下屆舉辦地東京的表演，表示“明年也很期待”。安倍則回應稱：“這將成為紀念無論經歷何等挫折都會重新站起來的人類崇高品格的奧運會。” 事實上，決定取消奧運會並非易事。選手們的長期努力可能成為泡影。另外，還有預測稱，包括之前投入的建設、運營費等，日本最多將損失51萬億韓元。為了經濟騰飛而舉辦的奧運會，有可能成為走向蕭條的入口。 安倍想通過奧運會達成的另壹個目標也將變得難以實現。那就是擺脫明年將迎來10周年的2011年日本東部大地震、更準確地說是要擺脫福島核電事故的噩夢，向對外宣布日本的重建成功。安倍晉三壹直公開表示，“將把東京奧運會作為向全世界展示日本戰勝日本東部大地震、實現復興的契機”。 奧運會往往具有超越體育和經濟利益的指向。因為奧運會的成功舉辦，將成為提高國民自豪感、鼓吹愛國心的契機。日本已經在1964年東京奧運會上充分地取得了這樣的效果。 當時的目標是抹去第二次世界大戰戰敗國的形象。通常，開幕宣言由總統和總理發表，但當時是日本國王（天皇）裕仁出面宣布開幕。領導戰爭、給周邊國家帶來巨大傷害的日本國王在宣布投降19年之後，在奧運會舞臺上再次傳達了和平與和諧的信息。負責當時最後壹棒聖火傳遞的是被稱為“原子彈爆炸少年”的廣島出身的選手。 此次東京奧運會正在集中傳達擺脫福島核電事故噩夢的信息。此次奧運會的聖火傳遞將從“福島J村”開始，這裏是當時處理核電站事故的前沿陣地。奧運會首場比賽——日本和澳大利亞的壘球比賽也將在福島舉行。 日本政府想通過奧運會洗刷日本人腦海中的戰爭或核電事故帶來的創傷，這本身無可厚非。但問題是，戰爭或核汙染不僅對日本，對周邊國家也會造成巨大損失或影響。在二戰時期強制征用力工和慰安婦問題上，日本還沒有展現負責任的態度。福島核電站事故也是如此。日本政府將奧運會開幕前將核電站放射能汙染水向海洋排放視為既定事實。雖然聲稱“將按照國際標準處理汙水”，但安全性爭議依然如故。 問題是，在新冠疫情擴散的情況下，如果強行推進奧運會的正常舉行，並實施汙水排放等，則有可能引發其他問題。稍有不慎，奧運會就會成為新冠疫情再次擴散的震源，沒有充分安全性驗證的汙水排放也會引發海洋災難。根據新冠疫情或疫苗效果，奧運會舉辦及運營方法也應該靈活看待。這才是符合“促進國際和平與和諧”的奧林匹克精神的道路。

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