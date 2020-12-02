百老匯劇場因新冠疫情長時間關門...“好羨慕不間斷地舉行演出的韓國”. December. 02, 2020 07:25. by 金基潤記者 pep@donga.com. “9•11恐怖事件後也沒有達到這種程度。百老匯長時間關門，這在歷史上尚屬首次。”(崔潤河PD) 托尼獎主辦機構、公演制作者•劇場主協會“百老匯聯盟(The Broadway League•BL)”的國際委員會成員們11月10日(當地時間)召開了主題為“新冠疫情現狀和應對方案”的視頻會議。該緊急會議是在發表聲明稱從3月開始所有演出場館的招牌下架後，至少要到明年5月30日後才會逐漸開放，考慮到事件的嚴重性而召開的。新冠疫情成為BL會議議案也是第壹次。 作為國內唯壹的BL會員公司CJ ENM的駐紐約職員參加會議的崔潤河導演表示：“公演界為了堅守‘表演應該繼續’的精神，正在孤軍奮戰。” 百老匯此前雖然面臨經濟大恐慌，40%的劇場也沒有關門。2001年9•11恐怖事件時，百老匯也只關閉了兩天，從第三天開始就正常營業。他們不屈服於恐怖活動，表示“演出將繼續”。崔導演說：“當今全球演出界遭受的心理和經濟沖擊超出想象。”BL公司總裁夏洛特•聖馬丁此前也承諾：“擁有9.7萬多名工人和年148億美元經濟波及力的百老匯將克服危機，盡快恢復演出。” 在BL會議上，唯壹沒有“關門”繼續進行演出的韓國是令人羨慕的對象和榜樣。原來以當地人氣作品為主進行的會議版圖發生了變化。崔PD表示：“總是尋找新東西的百老匯繼防彈少年團和電影《寄生蟲》的活躍之後，在亞特蘭大舉行的國產音樂劇《或許是幸福結局》也獲得了很好的反響。關於韓國內容的口碑正在迅速擴散。” 特別是，雙方還積極討論了防疫工作和持續演出的秘訣。海外參加者把信息技術(IT)、戴口罩、政府快速的初期應對等列為重要因素，已經分析出了韓國的模範事例。崔PD說：“貴賓觀看在韓國進行的演出，以此獲得替代滿足。我還把在危機中緊緊團結在壹起的工作人員的協作精神選為‘出色的防疫工作的秘訣’。” 海外演出界仍然處於無法獲得動力的狀態。墨西哥最大的演出制作公司Ocesa的代表理事朱麗埃塔•岡薩雷斯表示：“音樂劇《阿拉丁》延期壹年，45%的職員處於停薪留職狀態。很難控制全球性大流行病的擴散趨勢。比起政府，我們更依賴於個別制作公司或個人的防疫努力。” 日本在關閉劇場後，正在試驗在不足5000人的演出場中解除保持坐席距離限制。這反映了政府為迎接東京奧運會鼓勵藝術活動消費的意圖。 在應對全球性大流行病方面做得十分出色的德國，預計將在作品內容中反映“新冠協定”。禁止演員間接吻場面和咬人的場面。正在準備吸血鬼題材的《Dance of Vampire》的制作組正在考慮修改場面。在後臺也會準備將制作人員最小化，實踐保持距離的“新冠版本”。 澳大利亞展開徹底的防疫及封鎖政策，預計明年將上演不設座席距離的演出。音樂劇《冰雪奇緣》正在進行選角，《紅磨坊》、《哈利波特》、《漢密爾頓》等大片正在準備與觀眾見面。崔導演說：“現在確診人數急劇減少的澳大利亞正迅速成為主要演出市場。” 另外，崔PD還表示，新冠肺炎疫情和“黑人人權運動”的擴散有可能改變之前以白人為主的百老匯的風土。

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