SK宣布進軍氫氣事業…“構建生產-流通全過程生態系統”. December. 02, 2020 07:26. by 徐東一 dong@donga.com. SK集團控股公司SK(株)新設了氫氣事業專門組織，進軍氫氣事業。目標是到2025年為止，具備總28萬噸規模的氫氣生產能力，並具備從生產到流通、供應等全過程的氫氣工業鏈。 12月1日，SK(株)宣布新設了專門負責氫氣事業的組織“氫氣事業推進團”。推進團由SK集團能源相關公司SK Innovation、SK E&S等相關公司的20多名專業人員組成。SK集團系列公司的力量聚集在壹起，將起到執行作為環保新壹代能源而備受矚目的氫氣事業相關戰略的作用。 SK(株)方面表示：“從今年年初開始，我們研究了進軍氫氣事業的可行性及戰略，最終做出了這壹決定”，“計劃不僅強化國內氫氣市場的生態系統，還將加快以SK集團會長崔泰源壹直強調的ESG(環境、社會、支配結構)為中心的可持續經營的速度。” 當天，SK(株)還公布了利用SK E&S、SK仁川石油化學等相關公司基礎設施，構築大量生產和供應氫氣的體制的計劃。也就是說，SK集團所擁有的能源事業力量是為了營造親環境的氫氣生態系統而聚集的。 首先，SK E&S將從2023年開始建設年產3萬噸液化氫規模的生產設備。公司計劃從SK Innovation那裏獲得副生氫氣，通過液化成套設備將氫氣加工成液體形態後供應給首都圈。副生氫氣是指在石油及化學工廠等生產設施產生的氫氣。由於生產和流通上的困難，副生氫氣此前無法再利用，經常被丟棄。 SK E&S還將從2025年開始構築大量生產“藍氫”(收集並儲存二氧化碳的氫)的體制。計劃利用液化天然氣(LNG)生產25萬噸規模的藍氫。SK E&S是每年直接進口300萬噸以上LNG的國內最大的民間LNG事業者。SK(株)有關負責人表示：“從長遠來看，計劃推進利用太陽能、風力等可再生能源生產‘綠氫’。” SK集團認為，全球與氫相關的生態界還處於起步階段。由於氫氣運輸及充電基礎設施不足，氫燃料汽車的普及被推遲，現有氫氣事業者因需求不足而無法積極進行生產設備及投資。 SK(株)表示：“SK集團在石油及天然氣等現有能源事業中，曾主導過生態系統的建設”，“將把SK能源的加油站、貨物運輸卡車休息站等作為服務樞紐，積極開發車輛用氫氣和發電用氫氣。” 為了確保事業競爭力，公司將積極與具備核心技術的企業簽訂投資及合作夥伴關系，並以此為基礎推進進軍中國、越南等亞洲市場的計劃。SK(株)期待到2025年為止，在集團層面追加創造30萬億韓元水平的凈資產價值(NAV)。

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