韓文歌曲登上Billboard“Hot 100”冠軍寶座... BTS書寫新歷史. December. 02, 2020 07:28. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團憑借韓文(歌詞)歌曲首次登上了美國公告牌“Hot 100”單曲排行榜的頂峰。 Billboard上月30日(當地時間)通過網站預告報道表示，防彈少年團新專輯《BE》(11月20日發行)的主打歌《Life Goes On(讓生活繼續)》登上了5日Billboard單曲排行榜的冠軍寶座。 《Life Goes On》雖然副歌部分出現了“Like an echo in the forest”、“Yeah life goes on”等英語，但歌詞大部分都是韓語。歌詞以“某壹天世界停止了/沒有任何預告”開頭，表達了對經歷新冠肺炎疫情的人們的慰問。 防彈少年團的名字第三次登上該排行榜的冠軍寶座。8月，組合憑借英文歌詞的單曲《Dynamite》首次獲得了第壹名。10月，防彈少年團部分成員參與的Jawsh 685和傑森•德魯羅的《Savage Love(Laxed - Siren Beat)》(BTS Remix)再次登上了排行榜冠軍寶座。 配有韓國語為主的歌詞的歌曲登上Billboard單曲排行榜榜首，這在該排行榜62年歷史上尚屬首次。此前，以非英語歌詞登上榜首的都是西班牙語歌曲。1987年羅斯•羅伯斯的《La Bamba》、1996年羅斯•戴爾•裏奧的《Macarena》(Bayside Boys Mix)、2017年路易斯•龐西和達迪•揚基的《Despacito(Remix)》(feat. Justin Bieber)等。 防彈少年團在今年年初曾憑借《ON》登上過“Hot 100”排行榜的前四名。去年以《為渺小之物的詩》(Boy With Luv)排名第8。此次單曲排行榜上，新專輯中收錄的8首歌曲中，有7首歌曲進入了前100名。從《Blue & Grey》(第13位)到《Stay》(第22位)再到《精神感應》(第72位)，各種歌曲都散落在排行榜上。之前發行的《Dynamite》也上升到第3位，排第1位、第3位、第13位的都是防彈少年團的歌曲。他們收錄的《BE》也登上了同壹周專輯排行榜的第壹位，同時席卷了單曲和專輯排行榜。 防彈少年團的成員們當天在推特上留言說：“真的非常非常感謝大家。能拿到第1名已經很感激，前3名竟然有2首我們的歌曲。真心感謝所有喜愛我們組合的阿米們。以後為了給大家帶來更好的專輯會竭盡全力的！(沒睡等了壹會兒就打瞌睡) #JIMIN #LifeGoesOn1onHot100 #我們獲得了阿米獎！”

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