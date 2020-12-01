王毅提出的“韓中日自貿協定”，目前外交和經濟風險仍然很大. December. 01, 2020 07:40. . 最近巡訪韓國和日本的中國外交部長王毅主張推進“韓中日自由貿易協定”。王毅部長在與外交部長康京和的會談中表示，“要積極推進韓中日自貿協定”，在與日本外相的會談中也強調了這壹點。中國《環球時報》報道說：“韓中日自貿協定有效彌補了東北亞地區合作制度的不足。”韓中日自貿協定在取得期待效果的同時，也存在很大的經濟、外交風險，因此要慎重對待。 韓中日自貿協定談判始於2013年，但由於對核心領域的分歧和外交矛盾，談判停滯不前。占世界經濟24%的三個國家如果消除商品和服務壁壘，可能會產生促進經濟增長的效果，但是其危險也很大。三國作為世界性制造業強國，在半導體、汽車、鋼鐵等核心出口產業中有很多重疊的部分。韓中自貿協定於2015年生效，但進壹步的開放令人擔心有可能對韓國產業造成打擊。韓國和日本也為了保護本國產業，很多領域都不願互相開放。韓中日自貿協定此前曾多次討論過，但未能取得進壹步進展，也是因為這個原因。 政治外交層面的含義也必不可少。在美國政權交替之際，中國提出地區合作和經濟貿易問題，其目的在於牽制美國在東北亞地區的影響力。此前，韓中日自貿協定談判因韓日歷史問題產生矛盾，中國也挑韓國“薩德（末段高空區域防禦系統）”的毛病而中斷，受到的政治外交影響很大。 美國當選總統拜登推進召開“民主首腦會議”，開始牽制中國。拜登在競選活動中曾表示，“世界民主國家聚集在壹起，加強民主體制，對抗逆行（民主）的國家”，最近出現了正式動向。隨著美中兩國拉拉扯扯的力量增強，韓國的“戰略模糊性”再次面臨考驗。在美中霸權競爭中，韓國是不想成為“開背蝦”就行，還是通過戰略性利用提高國家利益，這取決於政府的行動。

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