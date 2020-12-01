“妳們都散發著臭味”——壹名密西谷白人的憤怒. December. 01, 2020 07:40. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國總統選舉接近尾聲的10月底，記者在賓夕法尼亞州郊外的壹個遊說現場見到了美國總統特朗普的支持者A某。他是壹名60多歲的白人男性，從淩晨開始來到這裏做誌願者。記者問壹直誇耀特朗普的他：“如果在選舉中失利，妳會接受嗎？”他說：“當然，不過選舉必須公正。”話裏留下了微妙的余韻。 不久前，記者再次聯系了A某。不知道他會不會認輸。馬上來了回復。“妳好像不知道美國憲法，但是開票詐騙的根據非常多”，並發來了幾個新聞鏈接。他還說：“明年1月20日，特朗普將開始第二個任期。我保證。”我查看了他發來的報道。都是些“郵寄投票是詐騙”“摻雜著假投票紙”之類熟悉的內容。 我反問他：“妳寄來的東西都只是疑惑，不是證據，不是嗎？”原本和藹的他從此變得粗暴起來。他說，“妳現在陷入了左派理論中。不要再看CNN（美國有線電視新聞網）了”，並附上了特朗普總統的親信、因涉嫌詐騙被起訴的史蒂夫·班農的視頻。我又說道：“我理解妳的憤怒。但至少妳會認同種族歧視不少這種程度嗎？”“妳們韓國是多麽的多文化社會啊？別想教我。全世界媒體都死了。散發著臭味。” 不是所有的特朗普支持者都會像A某那樣。但是，數量不可忽視的人們，在選舉過去壹個月後的今天，仍然否認選舉失利。投票給特朗普的美國人達7400萬人。其中認為“應該服從結果”的人只有30%。各種陰謀論和不科學的信任進壹步鞏固了這種不服的心理。諸如“醫生誇大了新冠疫情的死亡人數”“左派公司制造的計票機器操縱了數百萬選票”等，至今仍像事實壹樣流傳開來。 不可否認，在全球化過程中，美國的低學歷、低收入白人失去了工作，共同體遭到破壞。最近因為又出了同名電影而更加有名的《鄉下人的悲歌》壹書詳細地描述了這種情況。安慰長期被閑置壹邊的他們的疏遠感的，不是華盛頓政界的實力者，而是“政治新人”特朗普。在猶如搖滾明星般龐大的粉絲團面前，他的粗暴的人性和粗話，甚至犯罪嫌疑都沒有成為問題。支持者的絕對信任導致了對對方的憤怒、對媒體的不信任，在面對大選失敗時，進化成了“前所未有的不服”的更為破壞性的形態。 最終未能與A某繼續說下去。美國怎麽會變成這樣，最近常說的這句話又滑出了口。但另壹方面，腦海中閃過壹個念頭，那就是就像特朗普的粉絲不能否認失敗壹樣，也不能無視這7400萬人的存在。因為，如果不能理解他們，顯然就不能理解整個美國。事後才明白，未能及時包容無力和被疏遠者的憤怒，是導致嚴重分裂的根源。不知怎麽的，感覺不像是在說別人。

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