LG能源解決方案出臺……電池全球三國誌正式開啟. December. 01, 2020 07:40. by 徐東日記者、洪錫浩記者 dong@donga.com,will@donga.com. 1日，LG化學電池事業本部將正式推出“LG能源解決方案”。其目標是超越中國CATL(寧德時代)、日本松下等競爭公司，成長為提供從電池制造到重新利用等全部相關服務的世界第壹位綜合能源解決方案企業。 將電池事業本部“分離”後保留下來的存續法人LG化學最近聘請前全球綠色增長機構(GGGI)事務總長特別輔佐官鄭仁熙為可持續經營顧問(專門委員)等，期待以新的經營模式成為“全球TOP5石油公司”。 30日，據電池業界透露，LG能源解決方案公司將於1日召開理事會，正式任命金鐘鏇社長為首席執行官(CEO)，並作為新設法人重新出發。首席財務官(CFO)由總管LG化學電池事業本部經營管理的李昌實專務擔任。據悉，李專務將全權負責LG能源解決方案的企業上市(IPO)工作。當天，LG化學電池事業本部等約6600人也將轉移陣地，前往新的公司。 LG能源解決方案的戰略是通過獨立發展，正確評價企業價值，鞏固世界第壹的位置。目標是到2024年銷售額達到30萬億韓元。截至今年9月，累計銷售額為8.2278萬億韓元，與去年全年銷售額(8.3502萬億韓元)持平。目前電池訂單余額達150萬億韓元，期待快速增長。 財界相關人士表示：“LG化學20多年來壹直堅持將石油化學事業賺來的錢投資到電池事業本部，最終為電池事業本部自己創造利潤打下了基礎”，“開始獨立發展的LG能源解決方案每年要承受超過3萬億韓元的設施投資，同時要解決電動車電池火災爭議、與SK Innovation的訴訟戰等堆積如山的課題。” LG化學也在謀求改變。以韓國為首，擁有澳大利亞、印度尼西亞等26個國家會員國的綠色增長專門國際機構GGGI的前特別輔佐官鄭仁熙將擔任專門委員，致力於包括環保政策在內的可持續經營。另外，最近為了加強石油化學事業本部的全球事業力量，聘請前樂天BP化學代表兼BP韓國代表許成宇為公司的全球事業推進擔當(副社長)。 這是因為，負責80~90%營業利潤的石油化學事業部門加強海外事業、推進全公司可持續發展戰略被認為是當前的課題。 據悉，LG化學副會長申學哲最近與留在存續法人公司的主要事業本部職員舉行了“接力會議”，並共享未來事業戰略及計劃等。 LG化學為了構築從生產到廢棄物的重新利用的循環經濟系統，正在集中生產塑料及電動汽車電池等主力產品。另外，石化產業進軍東南亞市場等，正在集中力量強化海外事業。財界有關人士表示：“LG化學明年將集中致力於以可持續性戰略為基礎的環保新事業”，“申副會長也強調表示石油化學事業增長動力的基本是可持續性。”

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