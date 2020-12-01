平安夜常設節目《波希米亞人》的魅力是？. December. 01, 2020 07:42. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 12月是屬於普契尼歌劇《波希米亞人(La bohème)》的季節。四幕中的前兩幕以平安夜為背景，因此每年年末在世界各地都會舉行《波希米亞人》演出。國立歌劇團也將於1日在光州文化藝術會館，11~12日在首爾藝術殿堂歌劇劇場，23~24日在安東文化藝術殿堂舞臺舉行《波希米亞人》演出。 聽完《波希米亞人》第壹幕的聽眾們，對四幕的音樂也會耳熟能詳。女主人繡花女公咪咪帶著疼痛的身體回到了戀人詩人魯道夫的寄宿房，朋友們都主動回避了。這時管弦樂上第壹幕的旋律按目錄流淌開來。在第壹幕中，寄宿生們吵鬧玩耍的場面的音樂低沈地播放出來後，魯道夫和咪咪陷入愛河的第壹幕二重唱的主旋律淒然地響起。為什麽第壹幕音樂會再次登場呢？ 在這個場面之前朋友們出去，房間變得安靜了。意識模糊的咪咪隨著精神的恢復，周圍也進入了視線。雖然離開了，但熟悉的地方。戀人的朋友們吵吵鬧鬧，營造出各種愉快氣氛的地方，讓人印象深刻。也會想起和戀人的初次見面吧。普契尼通過回憶第壹幕的旋律，悲涼地表現了在壹個女人心中流淌的場面。 對普契尼這樣在結尾部分傳喚第壹部分旋律並不是第壹次。從他的第壹部歌劇《維利》開始就是如此。前半部分是祈願旅行平安的祈禱旋律，後半部分是男主人公在後悔中吶喊的旋律。作曲家的意圖是什麽呢？ 普契尼年輕時喜歡德國作曲家瓦格納。對瓦格納的“誘導動機(Leitmotiv)”技法也很感興趣。誘導動機是指描述特定人物或事件的短暫旋律特征。如果再次出現“齊格弗裏德”這壹人物登場時出現的旋律或音樂動機，就可以推測出“齊格弗裏德”會再次出現。 普契尼雖然也受到了影響，但是沒有必要對某個人物或事件進行壹對壹的應對。僅讓出現在前面的旋律再次登場，就對重新喚起之前場面中的事件或氛圍起到了效果。 這與普契尼喜歡的劇情梗概有關。《維利》、《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》等代表作的共同點就是有“普契尼公式”的存在。液第壹幕中男女主人公墜入愛河。二愛情面臨危機，男人不負責任或無能。③漫長的離別時間。嗣男女(大部分和第壹幕在同壹地點)再次相遇，但是女主人公卻因病或背叛的傷痛而結束人生。 普契尼在講述這些故事時，在心痛欲絕的後半部再次演唱第壹幕中出現的幸福場面的音樂，讓觀眾切身感受到這期間流逝的時間和痛苦的現實，並引出眼淚。因此，普契尼被評為“但丁的忠實後輩”。 在意大利托斯卡納大區比普契尼早6世紀的但丁借《新曲》地獄篇的登場人物弗朗西斯卡之口說：“沒有比在痛苦的現在回想幸福的過去更悲傷的事情了。”普契尼在最後壹幕回憶第壹幕的動機時，對比過去幸福的技法讓人想起弗朗西斯卡的獨白。《波希米亞人》是普契尼這種公式被有效發揮的作品。

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