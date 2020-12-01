甘願領到黃牌...梅西的“馬拉多納追悼”進球慶祝動作. December. 01, 2020 07:41. by 兪載泳 elegant@donga.com. “永遠見面吧。叠戈。” “足球天才”裏奧內爾•梅西(33歲•巴塞羅那)為了上月25日因心臟麻痹去世的“足球英雄”叠戈•馬拉多納，甘願領到黃牌，做了追悼慶祝動作。 上月29日，梅西在西班牙巴塞羅那坎諾普舉行的主場與奧薩蘇納隊的西甲第11輪比賽中，在3比0領先的後半場28分鐘，攻入了球隊最後的第4粒入球。與隊友們壹起分享喜悅的梅西在獨自行走時脫掉了球衣。梅西身穿另壹件上衣，親吻自己的手後，雙手伸向了天空。這是向著天空中的馬拉多納的動作。 雖然知道在進球慶祝動作時脫衣會被黃牌警告，但他並不介意。 與自己壹樣，印有10號球衣的上衣是阿根廷聯賽俱樂部紐維爾老男孩隊的隊服。梅西於1994年加入該俱樂部的青年隊，正式開始了職業生涯。同時，紐維爾老男孩隊也是馬拉多納度過球員生涯後半場的球隊。馬拉多納在意大利、西班牙等國家度過了鼎盛時期，從1993年到1994年在紐維爾老男孩隊效力。梅西回到少年時期，為了表示想與馬拉多納在壹起，穿上了紐維爾老男孩隊的隊服。梅西在2000年之前壹直在紐維爾老男孩隊積累實力，之後他於2000年轉會到巴塞羅那隊。 馬拉多納曾在1982年至1984年期間效力過巴塞羅那隊，巴薩球員們在當天比賽之前，在球場中央為10號球衣進行了默哀。比賽結束後，梅西在社交網絡服務(SNS)上合成並上傳了身穿紐維爾老男孩隊隊服的自己和過去馬拉多納的照片，並留下了簡短的問候語。 雖然時代不同，但阿根廷造就的兩位足球天才卻有著特別的緣分。馬拉多納生前與梅西壹樣同樣身穿10號球衣，他毫不猶豫地選擇了擅長左腳和才華出眾的梅西作為自己的“化身(接班人)”。梅西也為被稱為“第二個馬拉多納”而感到榮幸。在2010年南非世界杯上，馬拉多納還擔任過阿根廷國家隊的主教練和球員。此前，梅西在鼎盛時期每當與馬拉多納相比時，都會表示對馬拉多納的敬畏之情，他說：“即使我在球場上踢數百年，也難以追上他的腳步。”梅西在142場國家隊A級比賽中攻入71球，比馬拉多納(91場比賽34粒進球)出場次數更多，進球數也更多。但是馬拉多納在1986年墨西哥世界杯上率領阿根廷隊拿到了世界杯冠軍，而梅西4次出征世界杯卻始終與冠軍無緣(只拿到過壹次亞軍)。

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