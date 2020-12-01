因朝鮮拒絕，文在寅政府“130億韓元對朝大米援助”最終告吹. December. 01, 2020 07:41. by 權五赫 hyuk@donga.com. 文在寅政府上臺後投入約130億韓元推進的對朝鮮大米支援項目，由於朝鮮拒絕，在壹年半後最終告吹。韓國統壹部表示，將放棄通過聯合國世界糧食計劃署向朝鮮支援5萬噸大米的計劃，回收項目費用。雖然統壹部表示明年將向朝鮮提供大米和化肥援助，但有分析認為，在朝鮮全面拒絕韓國援助的情況下，重啟韓朝合作並不容易。 統壹部發言人呂尚基30日表示：“雖然壹直通過世界糧食計劃署推進5萬噸大米的對朝援助，但到目前為止（朝鮮拒絕援助的情況）沒有任何變化，政府正在與世界糧食計劃署協商在年內收回1177萬美元（約合130億韓元）的項目管理費的方案。” 韓國政府去年6月決定通過世界糧食計劃署向朝鮮支援大米，並以“大米的運輸、分配、監督所需的項目管理費”的名義，向世界糧食計劃署匯去了1177萬美元。這是現政府首次進行的對朝大米援助事業，也是2010年向朝鮮支援5000噸大米後，時隔9年再次推進政府層面的大米援助。韓國政府最早考慮提供直接援助，在朝鮮拒絕磋商後選擇了通過國際機構迂回援助的方式。 然而，在表明支援意向壹個月後的去年7月，由於反對韓美聯合軍演的朝鮮公開拒絕接受大米援助，項目陷入停滯狀態。統壹部當局人士表示：“根據國家財政法，去年壹次未執行的項目費不能再次轉移到明年預算上，因此開始了收回程序，明年是否再次推進相關項目，目前尚未確定。” 去年2月河內朝美首腦會談決裂後，朝鮮壹直拒絕韓國支援，今年新冠疫情暴發後，更加強烈地表示了拒絕意向。在這種情況下，韓國統壹部長李仁榮表示：“明年春天將支援糧食和化肥。”但專家們認為，隨著朝鮮持續封鎖國境，壹時之間很難實現對朝支援。某對朝援助團體相關人士表示：“朝鮮國務委員長金正恩執政後，朝鮮與過去不同，對韓國的人道主義援助表現出相當的排斥感，單純地給予糧食、肥料的施惠性質的援助很難期待朝鮮的回應。”

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