要通過保持距離“2+α”停止日常生活，來控制首都圈的擴散勢頭. November. 30, 2020 07:41. . 韓國政府決定，將新冠疫情擴散趨勢嚴重的首都圈的保持距離維持在現行的2級，並從下個月1日起實行為期壹周的“2+α”，追加禁止感染多發設施的運營。由此，桑拿房、汗蒸房和公寓內的便利設施（健身房、讀書室）等將停止運營。除首都圈之外，其他地區根據不同地區的擴散程度，實行1.5級至2級的保持距離，大眾利用設施的人員和營業時間將受到限制。 最近壹周日均新增確診患者超過了400人。根據本月7日開始實施的新的“保持距離”標準，這是全國第二起應該適用強有力的2.5級的危機狀況。政府解釋說：“這是考慮到了以中小私營業者為中心的巨大的社會經濟損失。”但就在3周前，政府還認為現有的三級保持距離不符合現實，適用了大幅放寬並細分為五階段的標準。這只能說明，新標準仍然不符合現實，或是在沒有原則地進行應對。禁止首都圈運營桑拿浴，卻允許練歌廳開業等，“+α”的標準也很模糊。 目前的第三次大流行以流動人口較多的首都圈為中心進行，而且人際接觸活躍、無癥狀感染較多的40歲以下確診者比重超過60%，隨時隨地都有可能發生爆發性集體感染。全體國民要踐行相當於“停止日常生活”的2.5級保持距離，在預計新冠病毒肆虐的寒冷冬季到來之前，平息第三次大流行。 下個月3日的高考在即，考生中接連出現確診病例。由於尚未達到第三次大流行的頂點，教育部應針對出現確診患者和自我隔離者的情況，全力以赴，使考生在任何條件下都能安全、公正地參加考試。另外，為了不讓考試結束後因解放感而興奮的學生們成為新的感染源，高考後對考生生活指導和防疫也不能疏忽。

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