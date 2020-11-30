充滿欲望的“拳頭傳說”們的頂級比賽…泰森與瓊斯之戰平局收場. November. 30, 2020 07:41. by 李元洪 bluesky@donga.com. “女子拳擊比賽每回合時間是2分鐘……。”(邁克•泰森) “只有3分鐘(每回合)的比賽，對手才會更累，機會才會更多。(小羅伊•瓊斯)” 29日，在美國洛杉羈斯臺普斯中心舉行的世界拳擊理事會(WBC)重量級比賽之前，兩人似乎統壹了口徑，表示比賽方式不符合自己的要求。 退役15年後復出的54歲的“核拳頭”泰森和時隔2年復出的51歲的“技巧大師”瓊斯的對決被命名為“最前線戰鬥(Frontline Battle)”。因為這兩位選手都宣稱“豁出生命”，預示了激烈的比賽。泰森以20歲的年齡成為了世界最年輕的重量級冠軍，1988年漢城奧運會銀牌得主瓊斯在職業舞臺上是包攬了中量級到重量級4個級別的選手，因此球迷們的期待也很大。 但美國加利福尼亞州體育委員會為兩位50多歲的選手準備了各種安全裝置。比如讓他們使用比10盎司手套破壞力更小的12盎司手套，把通常每回合進行3分鐘的比賽時間縮短為每回合2分鐘。比賽進行到第8回合結束。沒有KO，如果流血，將立即中斷比賽。 泰森通過每天2小時的跑步和減肥，以減掉45公斤的99.8公斤通過稱體重環節，表現出了對此次比賽的意誌。這是他自18歲以後首次創下如此輕的體重記錄。瓊斯以95.3公斤通過了稱體重環節。 第1回合銅鑼壹敲響，兩名選手就跑出來擊拳致意。泰森的快速重拳速度和上身耍弄讓人難以相信他已經50多歲了。但這只是比賽剛開始的情況。隨後瓊斯展開了以特有的壹擊偷襲為主的外圍拳擊，並以積極的擁抱封鎖了泰森。雖然幾次臉部和腹部有拳頭交織，但兩位選手在沒有交換致命重拳的情況下結束了比賽，最終握手言和。 當天，以經典的長音介紹選手名字的昔日著名拳擊比賽現場主持人邁克爾•巴佛(76歲)再次出場，國內轉播中，播音員宋在翊(78歲)和前冠軍洪秀煥(70歲)負責解說，刺激了老拳迷的鄉愁。 雖然比賽時間只有16分鐘，但泰森的出場費高達1000萬美元(約110億韓元)，瓊斯的出場費為300萬美元(約30億韓元)。據悉，泰森和瓊斯將分別向不幸的拳擊選手和乳腺癌防治基金等捐贈壹部分資金。泰森和瓊斯在賽後表示“想再次交鋒”，暗示了再次對決的可能性。

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