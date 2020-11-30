回國的韓國職員確診感染新冠病毒... SK海力士中國工廠現已停產. November. 30, 2020 07:42. by 徐東一 dong@donga.com. 被派往SK海力士中國重慶工廠的韓國職員被確診感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)，中國當地工廠暫時中斷生產。中國重慶市政府下令對在相關工廠工作的2700多名全體員工進行新冠肺炎專項調查。 29日，據中國官方新華通訊社及企業界透露，SK海力士職員A某結束在中國為期1年零6個月的工作後，回到仁川機場接受新冠病毒檢查，並於28日被判定為陽性。據悉，A某被確診後，重慶市立即對A某曾工作的SK海力士工廠進行流行病學調查，並實行現場控制及消毒等緊急措施。 財界相關人士表示：“重慶市及SK海力士等機構推測A某是沒有特別癥狀的無癥狀感染者”，“A某下榻的所住的重慶某假日酒店暫停營業，封閉管理，對酒店所有員工及11月25日以來的所有入住客人進行追蹤和核酸檢測。” 停止運轉的SK海力士重慶工廠是進行半導體包裝等後工序的地方。壹般來說，半導體生產工廠壹旦電力供應中斷，恢復生產線需要數天時間，損失額也很大。相反，此次停止運轉的包裝工廠在市政府防疫措施完成後，有望立即恢復正常運轉。但就目前而言，恢復生產的時間尚不明確，如果工廠長期停產，將很難避免生產受阻。 SK海力士方面當天表示：“將積極協助中國政府，盡最大努力盡快恢復生產。”

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