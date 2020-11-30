堆積的新冠債務… 金融支援已超250萬億韓元. November. 30, 2020 07:42. by 張潤貞記者 yunjng@donga.com. 對因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而遭受損失的小工商業者、中小企業等展開的金融支援超過了250萬億韓元。隨著受新冠疫情引發的經濟停滯長期化，有人擔心援助資金會成為“不良炸彈”。 29日，據金融委員會透露，截止到本月20日，向因新冠肺炎疫情遭受損失的中小企業、小工商業者、個人債務者投入的金融支援達250.9萬億韓元。從銀行、儲蓄銀行等貸出的新貸款和延付貸款為198.3萬億韓元，其余是通過政策金融機關進行的擔保支援。 金融當局為幫助遭受新冠疫情直接打擊的邊緣企業和個體戶，出臺了各種金融支援政策。向小工商業者提供低利率流動資金的緊急貸款、面向中小•中堅企業的優惠貸款等就是代表性的例子。不僅是受災嚴重的中小企業、小工商業者，對個人債務者也推遲到明年6月償還貸款本金。 但是，隨著新冠疫情沖擊的持續，很多人擔心這種援助會導致金融圈的不良狀況。有人指出，特別是從明年初開始，貸款期限的延長、債務償還延期等措施壹旦結束，潛在的不良現象可能會同時出現。商業銀行為應對貸款不良現象而積累的錢款(壞賬準備金)在1年內增加了1萬億韓元以上。全球信用評級機構穆迪(Moody's)27日以韓國銀行健全性惡化的可能性為由，認為明年信用等級展望為“負面”。

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