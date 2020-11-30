用洋鐵桶傾倒豬內臟，甚至動拳頭……臺灣議會因“進口豬”發生混戰事件. November. 30, 2020 07:42. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 圍繞進口美國產豬肉問題，臺灣不同政黨的議員27日在議會上投擲豬內臟，發生了激烈的沖突。 據美聯社等媒體報道，沖突發生在當天立法會定期會議上，臺灣行政機構負責人蘇貞昌準備就美國進口豬肉發表演講時。反對恢復進口美國豬肉的最大在野黨國民黨議員在蘇院長準備開始發言時，把紅色洋鐵桶扔到了主席臺前。桶裏裝著豬的醬、肺、肝等。 對此，執政的民進黨所屬議員也不甘示弱，向國民黨議員投擲了豬內臟，引發了混戰。《華盛頓郵報》報道說，部分議員穿上了雨衣，也有議員穿著被豬脂肪玷汙的正裝，揮拳相向。 今年年初成功再次執政的民進黨籍臺灣領導人蔡英文考慮到加強與美國的關系等，於8月發表了放寬禁止進口美國豬肉和牛肉的行政命令。因此，從明年1月開始，臺灣將允許進口含有家畜增長促進劑——萊克多巴胺（瘦肉精）的美國產豬肉。以增加瘦肉為目的使用的萊克多巴胺具有頭暈、心臟異常等副作用，在臺灣和歐盟等地區被禁止使用。目前，美國和韓國等國家已經允許該產品的微量使用。 此前在23日，因擔心境內農業萎縮和安全性等問題，臺北爆發了反對進口美國豬肉的大規模示威。民進黨稱這是“浪費糧食，令人厭惡的行為”，攻擊在野黨，但國民黨反駁稱：“（民進黨）在自己還是在野黨的時候，反對進口美國豬肉，後來成為執政黨後改變了立場。”

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