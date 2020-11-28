特朗普：“如果在選舉人團投票中輸掉，我將離開白宮”. November. 28, 2020 07:50. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國總統特朗普當地時間26日表示：“如果下個月14日舉行的總統選舉人團投票失敗，我將離開白宮。”這是他第壹次直接表明接受勝敗的意思，並且提出了接受勝敗的標準和時間，因此受到廣泛關註。 特朗普在感恩節當天在華盛頓白宮被記者問到，“如果選舉人團選出拜登，妳會離開白宮嗎？”他答道：“肯定如此。大家也都知道這壹點。”本月3日，在直選制和間接選舉制相結合的美國總統選舉中，50個州的普通選民選出了支持特定候選人的選舉人團。該選舉人團將於12月14日投票最終選出總統。目前，當選總統拜登和特朗普分別拿到了538張選舉人團中的306張和232張。 但他表示：“選舉中發生了巨大的欺詐。拜登沒有獲得8000萬張選票”，再次發表了存在選舉舞弊的主張。據分析，特朗普這壹表態意味著在選舉人團投票日之前，他將繼續各種有關不服選舉結果的訴訟，並為確定敗選時為尋找出口布下了局。對於是否會出席拜登的就任儀式的提問，特朗普沒有回答。 特朗普表示，美國制藥企業輝瑞和德國生物技術公司共同開發的新冠疫苗將於下周或下下周上市，將首先發放給壹線工人、醫療從業人員、老人等接種。他聲稱，疫苗不是拜登的功勞，而是自己的成果。 拜登與妻子吉爾女士壹起撰寫並投稿給美國有線電視新聞網，稿中安慰了因新冠疫情遭受痛苦的國民，並呼籲“克制大規模家族聚會，壹起克服困難”。他敦促國民和解說：“壹年來，雖然傳染病大流行使我們分裂，但我們必須牢記，我們是在與病毒、而不是相互間打仗。”拜登每年都會在馬薩諸塞州著名的度假勝地舉行大家庭聚會，當天也在特拉華州的住宅附近與妻子、女兒夫婦共進了簡單的晚餐。 美國的狀況正在走向惡化。最近每天新增確診病例和死亡病例分別達到10萬人和2000人。27日，國際統計網站“世界實時統計”的累計確診患者突破1320萬人，病亡者也接近27萬人。

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