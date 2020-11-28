韓華隊以倒數第壹結束本賽季，選任隊史首位外籍主教練. November. 28, 2020 07:51. by 金培中 wanted@donga.com. 以倒數第壹的成績結束本賽季的職業棒球韓華隊自創團以來首次選任了外籍主教練。 27日，韓華隊宣布：“任命前密爾沃基釀酒人隊的主教練卡洛斯•蘇貝羅(48歲•照片)為球隊歷史上的第12任主教練。”雙方的合同期限為3年，沒有公開合同內容。 蘇貝羅成為繼傑裏•羅伊斯特(前樂天•2008~2010年)、特萊•希爾曼(前SK•2017~2018年)、馬特•威廉姆斯(55歲•KIA•2020年~)之後，KBO聯賽歷史上第4位外籍主教練。2名外籍主教練(韓華隊與KIA隊)同時執教球隊，在KBO歷史上尚屬首次。 蘇貝羅主教練的棒球哲學與最近放走大部分老隊員、宣布要打造“年輕有活力的球隊”的韓華隊的誌向非常相符。從2001年到2015年，蘇貝羅壹直執教美職棒小聯盟球隊，表現出挖掘潛力股的能力，從2016年到去年，他擔任了美國職棒大聯盟(MLB)密爾沃基隊的1壘及內野教練。去年他還擔任委內瑞拉國家隊的主教練，參加了世界棒球壘球聯盟(WBSC)Premier12。與美職棒大聯盟全明星出身的主教練威廉姆斯不同，蘇貝羅從未在頂級聯賽中以球員的身份效力過。 蘇貝羅教練還被評為善於處理成為NC隊奪冠動力的數據。韓華隊方面表示：“我們期待重視數據的蘇貝羅主教練的運營風格能給球隊帶來協同效應。”最近任命新任代表理事朴贊赫(48歲)的韓華隊，包括團長鄭敏哲(48歲)，現場和前臺首長都是1972年出生的年輕面孔。

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