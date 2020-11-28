沈寂的霧霾開始肆虐...今年要更加小心. November. 28, 2020 07:51. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 天氣和新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)之間的關系不僅僅體現在氣溫上。最近陸續有研究結果表明，細顆粒物(PM2.5)也會對新冠肺炎產生影響。雖然霧霾壹直很嚴重，但今年壹定要特別註意。 最近，美國哈佛大學研究組對全國3089個縣的統計分析結果顯示，美國的細顆粒物(PM2.5)濃度分布和死亡率分布相似。研究組表示：“PM2.5長期暴露濃度每立方米上升1微克(1微克等於100萬分之1克)時，每100萬人口的死亡率上升了11%。”研究組收集從2000年到2016年的各縣浮塵濃度數據和到今年6月18日為止統計的11.6747萬名新冠肺炎死亡病例的數據，進行了比較分析。 德國馬克斯普朗克協會研究組也在科學雜誌《心血管研究》上分析稱，這是因為全世界15%的新冠肺炎死亡者長期受到大氣汙染的影響。專家們表示，如果接觸到細顆粒物，就會對肺等臟器造成損傷，這時免疫力會下降，對新冠病毒也會變得脆弱，並發癥的可能性也會增大。 在韓國，沈寂了壹段時間霧霾再次肆虐。上月20日，時隔110天首都圈和忠清地區的細顆粒物濃度出現“不好”程度後，氣溫上升時，細顆粒物再次光臨，冷了就退出的“三寒四微”現象仍在持續。本月15日，首爾今年入秋以來首次發布了霧霾預警。 這是因為受新冠肺炎疫情影響而停止的經濟活動重新開始後，韓國和中國的大氣汙染物質全部增加。特指中國北京、天津、河北省的京津冀地區的細顆粒物借西北風進入，對國內空氣質量產生影響。 今年，氣象條件像去年壹樣不好也是關鍵。去年，由於東風異常大，霧霾的影響較小。Kweather預報中心負責人潘基成預測稱，“與東風相比，今年將刮起更多會帶來浮塵的西北風和西風。” 越是這樣的時候越要好好戴口罩。為了同時防止新冠病毒和浮塵，除了呼吸不便的老弱者或兒童以外，最好戴上保健用口罩。

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