金昌基傳遞的“77首慰勞曲”. November. 28, 2020 07:51. by 金基潤記者 pep@donga.com. 當我們因失戀而痛苦或與某人關系不順時,或者感覺自己跌到了人生的谷底時,我們就會尋找富有抒情性的歌詞和旋律。 作為精神健康醫學專業醫生兼組合“動物園”出身的創作歌手,擁有33年唱歌經歷的作者選擇了77首歌曲,並附上歌詞,融入了能傳遞心靈慰藉和治愈的點滴感想。從趙容弼、崔白浩、金光石、李笛、Wanna One等沈甸甸的頂級歌手到閽世代偶像,從路易•阿姆斯特朗、皇後樂隊、披頭士樂隊、賈斯汀•汀布萊克等海外傳奇到最新流行音樂,是涵蓋各個時代和體裁的歌手們的歌曲。 其魅力在於,讀者可以輕松地查找到適合自己情況的歌曲。向需要“懂得希望的能力”的人推薦李笛的《妳不要擔心》,向站在人生新起點上感到焦慮不安的人推薦金東律的《出發》。如果想忘記在社會上生活的艱辛,琳達•朗斯泰特的《藍色海灣(Blue Bayou)》最合適。需要正式道歉的時候則推薦埃爾頓•約翰的《Sorry Seems to Be the Hardest Word》。 在呼籲感性的歌曲之後,還補充了冷靜的忠告。強調了道歉的真摯性、對錯誤的責任意識和具體承諾等。是兼具心理學和歌曲的“文本版廣播DJ”。該歌曲集是以本報從2016年開始到今年8月為止連載了100次的《金昌基的音樂商談室》為基礎制作的。

