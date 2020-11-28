傲慢的中國，施壓韓國不要站在美國壹邊，卻不解除“限韓令”. November. 28, 2020 07:51. . 中國外交部長王毅昨天結束了為期3天的韓國訪問回國。王毅在短暫的日程中，與韓國總統、國會議長、執政黨實權人物壹壹會面。在韓中外長會談中，他還犯了遲到25分鐘的失禮行為。雖然以他訪韓為契機，兩國間討論了廣泛的合作方案，但在解除中國“限韓令”等核心問題上沒有任何進展。 王毅訪韓的目的似乎完完全全為了在美國政權交替之際探索周邊國家的氛圍和外交管理。中國方面列舉了10項內容，稱之為兩國之間的協議，但其中並沒核心議題。王毅在習近平主席訪韓事宜上提出了“完全控制新冠疫情”的條件。對於薩德（THAAD，末段高空區域防禦系統）問題，他稱“應該妥善處理”，並施壓要求拆除，而對於要求解除其報復措施“限韓令”，他只是表示“希望持續進行溝通”。 中國壹直受到美國特朗普政府全方位攻勢的困擾。大部分觀測認為，在拜登時代，美中之間的這種緊張局面還會持續下去。作為中國，為了不讓美國的盟友韓國和日本站在反華戰線上，正在致力於周邊國家的外交。此次，中方也再次強調韓中日經濟壹體化，邀請韓國加入針對美國驅除中國信息技術、企業的“全球數據安全倡議”。 拜登時代的中美關系現在還很難斷言。雖然特朗普總統是例外，但選舉時猛烈抨擊中國的美國總統們在當選後都側重於擴大與中國的貿易。以規範和價值為導向的拜登式國際主義很有可能不會采取特朗普時期貿易戰等粗暴方式，而是通過嚴密的制度包圍網來勒緊中國。像“民主首腦會議”這樣的價值同盟構想，會使韓國站在難以避免的選擇的十字路口。 王毅說：“這個世界上不僅僅只有美國。”這可能是在向韓國施壓，不要站在美國壹邊。東亞地區也不是只有中國。中國只要任性阻止進入本國的巨大市場，同時繼續推行拙劣的外交，就不會有立足之地。中國應該知道，為什麽每次中國來人訪問時，都會出現“耍皇帝敕使派頭”的說法。

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