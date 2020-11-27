每天確診583人……無原則的“馬後炮”應對帶來的第三次大流行. November. 27, 2020 07:38. . 據統計，昨天新冠新增確診患者為583人，自今年2、3月大邱和慶北地區第壹次大流行以來首次突破500人。在政府20日宣布開始第三次流行壹周之後，超出了今年夏天以首都圈為中心第二次流行時達到的頂峰（441人）。新兵訓練所、舞蹈學院、桑拿浴、公務員研修設施等，全國各地同時發生大大小小的集體感染。 如果加強保持社交距離，確診人數就會減少，壹旦放松就會增加，這壹事實現在已經成為眾所周知的經驗法則。5月黃金長假過後，發生了梨泰院夜店事件，夏季休假即將結束時，第二次流行開始了。這次的第三次流行是在上個月12日，在沒有控制住擴散趨勢的情況下，無視保持距離標準，將其放松為第壹階段，從22日開始重新發放消費券，並於本月7日將保持距離調整為第五階段，大幅放寬了標準，從而導致防疫堤壩倒塌的結果。 政府根據最近壹周（20日至26日）日均確診人數為380人調整了保持距離標準，這壹數據遠遠超過了全國第二階段上調標準（300人），接近2.5階段（400人至500人）。但是，政府卻表示要“靜觀其變”，沒有上調至第二階段。在政府也不遵守自己制定的保持距離原則的情況下，怎麽要求國民遵守保持距離呢？更何況，下個月3日將舉行有50萬人參加的高考。 這次的第三次大流行比局限在大邱和慶北的第壹次大流行更加危險。感染源多種多樣、無癥狀感染較多的年輕層比重較高，而且增加趨勢也比第二次流行時更加急促，防疫體系很難應對。第壹次流行時，從全國各地趕來醫療團隊，還提供病床支援，但還有很多患者連壹次都沒見到醫生就死亡。根據目前的趨勢，如果患者劇增，重患者專用病床壹周就會用盡。政府應該實行有原則的保持距離並重新整頓醫療體系，恢復防疫領導能力，滅掉第三次流行的導火索。現在手頭既沒有新冠疫苗也沒有治療藥物，如果就這樣迎來冬天，有可能導致無法控制的局面。

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