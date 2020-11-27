新冠疫苗能拯救東京奧運會嗎？. November. 27, 2020 07:38. by 李元洪 bluesky@donga.com. “為了保護日本國民，國際奧委會將盡最大努力讓更多的奧運會參賽者和觀眾接種疫苗。” 這是最近傳開的國際奧委會主席托馬斯·巴赫的發言。巴赫15日至18日期間訪問日本，與日本首相菅義偉、東京奧運會組織委員長森喜朗、前首相安倍晉三等人進行會面，並參觀了日本主要體育場。據美聯社等媒體報道，巴赫16日在會見日本高層負責人時做出了上述表示。 巴赫此前沒有出席上月底在韓國舉行的首爾和平獎頒獎典禮，雖然他本人是獲獎者。因在2018年平昌冬奧會上為韓朝組成統壹隊做出的貢獻，他被確定為該獎項的獲獎者。首爾和平獎是為紀念為東西方和解做出貢獻的1988年首爾奧運會的精神而設立的獎項。巴赫表示：“新冠疫情正在歐洲各地擴散，因此未能前往韓國。” 也有分析認為，盡管如此，巴赫仍執意前往日本，是因為在新冠疫情在全世界範圍內更加肆虐的情況下，有必要讓日本國民和奧運會各家贊助商相信奧運會能夠順利舉行。 巴赫抵達日本之前，傳出了美國制藥公司輝瑞公司開發新冠疫苗的消息。對於國際奧委會來說，這無疑是戰勝新冠疫情並相信奧運會能夠正常舉行的好消息。 但是，巴赫“為了保護日本國民”的發言讓人感覺有些微妙。首先，我理解他在訪問日本期間，為了讓日本國民安心而做出了上述發言。另外，如果世界各國的人潮蜂擁而來，也有可能發生意外的新冠病毒感染風波。但是，如果使用了“不只是保護日本國民，而是為了保護全世界參加奧運會的人”的措辭，也許會更好壹些吧。因為參加奧運會的數萬名選手和相關人士及觀眾可以向日本傳播新冠病毒，也有可能在日本感染新冠病毒。絲毫不亞日本國民，參加奧運會的所有人都要在新冠病毒前保持安全。要警惕“稍有不慎，只有來自其他國家的奧運會參加者才會成為感染源和加害者”的主張。因此，不僅要為日本國民，還要為來自海外的奧運會參賽者及觀眾制定防疫對策。 巴赫“要讓奧運會參加者接種疫苗”的發言並不是強制事項。但是國際奧委會表示，將為此竭盡全力。那麽，正如巴赫所說，參加奧運會的所有人能否接種疫苗呢？包括美聯社，各家外媒報道說，選手們並不壹定對疫苗抱有好感。因為雖然實驗迅速進行，但還是沒有達到結束最終實驗、進入流通的階段。它有可能存在未被發現的副作用，而且目前還不知道疫苗會對選手狀態產生什麽樣的影響。 大韓體育會相關人士表示：“巴赫主席發言後召開了有關疫苗的對策會議。但疫苗試驗還在繼續，為了決定是否購買和接種，需要等到最終流通階段。”另壹名興奮劑相關專家表示：“因為還沒有看到疫苗的具體事項，所以不能說對選手的影響是好是壞。” 綜合他們的話來看，目前還不能斷定疫苗是否會對選手們的競技水平產生影響、是否安全。要想確信奧運會參賽者是否可以接種疫苗，還需要壹段時間。 即使確保安全性，但之後確保數量也會成為問題。疫苗的價格從幾千韓元到幾萬韓元不等。對於貧窮的國家來說，選手團的疫苗費用可能會成為負擔。最重要的是，在全世界範圍內，有可能出現無法參與充分確保疫苗數量競爭的國家，而且還要討論如何讓這些國家的選手參加。另外，僅靠疫苗能否完全把新冠阻隔在奧運會之外也是壹大問題。雖然疫苗開發有助於奧運會的舉辦，但是之後還有很多難題需要解決。

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