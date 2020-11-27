在泰安投資340億韓元建設“海洋治愈中心”. November. 27, 2020 07:38. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 忠南泰安郡為了躍升為引領環黃海圈經濟的海洋城市而不懈地努力。這裏正在建設可以利用海水、灘塗、鹽等休息的“海洋治愈中心”(鳥瞰圖)，並建設韓國唯壹的無人操控主題公園“泰安UV樂園”。 泰安海洋治愈中心將建設利用海洋資源的各種治愈設施。他們可以用灘塗或鹽按摩，然後泡在海水中休息。中心將在泰安郡南面達山浦壹帶投入340億韓元，建設地下1層、地上2層的規模。預計這裏將起到培養海洋治愈專業人才等海洋治愈產業樞紐的作用。泰安郡期待通過建立中心，能產生649億韓元的生產誘發效果、263億韓元的附加價值、約4000個工作崗位等。 無人操控綜合主題公園泰安UV樂園也以2021年竣工為目標進行。可以體驗無人機或遙控(RC)汽車及飛機等。泰安郡南面兩潛裏壹帶11.5703萬平方米的土地上，將投入95億韓元的事業費。包括無人操控綜合中心在內，將建設△400米跑道 △無人機賽道 △遠程控制飛機、直升機、汽車無人駕駛體驗•教育空間等。泰安郡計劃，今後吸引1萬人以上參加的無線遙控國內•國際大會，並開發與多種活動相關的旅遊商品，每年吸引50萬名以上的滯留型遊客。 為了擴大泰安的影響力，還展開了“廣開土大工程”。 泰安郡要想成為海洋城市，必須確保交通接近性，因此計劃加強交通網，像廣開土大王壹樣擴大影響力。實際上，泰安郡居民50年來壹直期盼的“加露林灣連陸橋建設工程”和“鬥也至新津島區間4車道擴建鋪路工程”在今年1月國土交通部的“第5次國道•國支道5年計劃”中最終得到了反映。連陸橋總長5.61公裏，將投入2983億韓元。經常發生堵塞的鬥也至新津島區間計劃投資1348億韓元，擴建公路。

한국어