這壹天，所有人都在向“足球傳奇”馬拉多納致哀. November. 27, 2020 07:38. by 鄭允喆, 金潤鍾 trigger@donga.com,zozo@donga.com. “我失去了壹位偉大的朋友，世界失去了壹個傳奇。我希望有壹天，我們兩個能夠壹起在天堂踢球。”(球王貝利) 阿根廷足球英雄叠戈•馬拉多納25日(當地時間)因心臟麻痹去世。享年60歲。馬拉多納3日因頭部出血接受腦部手術，11日出院後在阿根廷布宜諾斯艾利斯近郊的家中去世。與巴西的貝利(80歲)壹起被稱為足球史上最偉大的球員的馬拉多納的去世消息傳出後，阿根廷總統阿爾貝托•費爾南德斯宣布了為期三天的國家哀悼期。貝利和裏奧內爾•梅西(33歲•阿根廷)等足球明星在自己的社交網絡服務(SNS)賬號上上傳了追悼文章。阿根廷出身的方濟各教皇也表達了特別的哀悼。教皇廳在官方網站上破例報道了“足球詩人(Poet of Soccer)去世”的消息。 1960年10月30日，馬拉多納出生在布宜諾斯艾利斯的貧民窟，作為家中3男4女中的長子(排行老五)的他16歲便早早進入職業聯賽，17歲成為當時歷屆最年輕的國家代表選手，開啟了華麗的足球人生。馬拉多納足球人生的最鼎盛時期是效力於意甲那不勒斯隊時期的1986年。在當年的墨西哥世界杯上馬拉多納攻入5球，帶領阿根廷隊奪得了大力神杯冠軍，還獲得了金球獎(最佳球員)。在與英格蘭隊的四分之壹決賽中，在0比0的下半場第6分鐘，，馬拉多納與對方守門員在門前爭球時，用左手擊打皮球攻入壹球，賽後他留下了“我的頭和‘上帝之手’共同創造的進球”的名言。馬拉多納攻入首粒進球後，4分鐘後晃過對方6名防守隊員和守門員，上演了進球的經典場面，幫助球隊以2比1取得了勝利。 雖然他在球場上是最棒的，但他的各種行為也被稱為“惡童”。效力那不勒斯隊時期的1991年，馬拉多納因被查出服用可卡因而被禁賽15個月，1994年美國世界杯期間，因興奮劑檢查中出現禁藥陽性反應，中途回國。他還向來到自己別墅進行采訪的記者發射氣槍，被判緩期執行。2008年，他被選為阿根廷國家隊主教練，但在2010年南非世界杯上止步於8強，在阿根廷、中東、墨西哥等地執教過多家俱樂部，但作為主教練，他並沒有受到太多關註。 在他度過全盛時期的意大利也掀起了追悼熱潮。特別是那不勒斯居民拿著印有馬拉多納頭像的T恤、照片和蠟燭聚集在大街上哀悼。也有很多家庭在陽臺上掛了印有10號的馬拉多納的球衣。 馬拉多納在1984年至1991年期間壹直在那不勒斯隊效力。雖然成立於1926年，但壹直徘徊在聯賽末尾區的那不勒斯隊在馬拉多納到來後，包括球隊歷史上首次奪冠在內，兩次登上聯賽冠軍寶座，還捧起了歐洲足球聯盟(UEFA)杯。馬拉多納離開後，那不勒斯在聯賽中再也沒有拿到過冠軍。2017年，那不勒斯向馬拉多納頒發名譽市民證，在得知他去世的消息後，市政府提議將那不勒斯的主場名稱改為“叠戈•阿曼多•馬拉多納”球場。

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