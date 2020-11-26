帶領球隊拿下隊史首個KS冠軍，“羅明星”即將挑戰美職棒大聯盟. November. 26, 2020 09:28. by 姜泓求 windup@donga.com. “羅成範在宣布進軍美國職棒大聯盟(MLB)之前曾說過想給球隊送上壹份好禮物。” 即將迎來2020KBO聯賽韓國大賽(KS)的NC隊主教練李東旭做出了上述表示。NC隊的創團成員兼代表性的特許肖像權明星“羅明星”羅成範(31歲•外野手)遵守了約定。在KS中以0.458擊球率、1個本壘打、6打點猛打引領球隊首次獲得KS冠軍的他，現在將以輕松的心態挑戰MLB(美職棒大聯盟)。通過“Posting(非公開競爭招標)”系統敲響美職棒大聯盟的大門。 市場也在密切關註他的動向。羅成範將與曾負責柳賢振(33歲•多倫多藍鳥)合同的“超級經紀人”斯科特•博拉斯攜手，表明了進軍MLB的意向。有評價認為，各俱樂部對羅成範的技藝也基本了解完畢。KS中展現出的羅成範的誠實、勝負韌性也獲得了好評。MBC體育plus解說員宋載宇表示：“由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，美國職棒小聯盟無法舉行，因此，球隊在檢驗當地有潛力的球員的能力上存在困難。相反，今年參加實戰的韓國選手可以得到很高的分數。” 羅成範在今年常規賽中的擊球率為0.324，擊出34個本壘打，得112分，表現非常活躍，被評價為具備了精巧和力量。只是上個賽季經歷的右膝受傷履歷和較高的脫三振比率等被認為是弱點。宋解說員解釋說：“當然很難無視合同條件，但重要的是選擇能夠保障最多參賽機會的球隊。” 另外對KIWOOM隊的遊擊手金河成(25歲)的關註度也非常高。特別是25日，KIWOOM向韓國棒球委員會(KBO)要求公布金河成的Posting信息，正式進入了進軍頂級聯賽的程序。金河成很年輕，只有20多歲，除了遊擊手外，還能擔任二壘手、三壘手等多重位置，這是他的壹大優點。對此，當地有預測稱，金河成有望簽下5年 4000萬美元(約443億韓元)規模的合同。得克薩斯、底特律等預測目的地也被提及。 此外，獲得自由簽約選手(FA)資格的KIA投手梁玹種(32歲)、去年試圖進軍頂級聯賽卻未能成行的鬥山外野手金在奐(32歲)也將再次挑戰。兩位選手在本賽季都停滯不前，這壹點令人遺憾。國內FA市場也拉開了帷幕。25日，KBO公開了獲得FA資格的25人名單。鬥山隊的內野手許敬民(30歲)等被認為是自由市場的最大熱門。

한국어