加德島全額國帑支持外加免除可行性調查……撒下了吞噬稅金的“機場共和國”種子. November. 26, 2020 08:04. . 共同民主黨昨天以政策委員會議長韓正愛為代表發起議員，共同發起《加德島新機場建設特別法》。該特別法從法案名稱開始就明確了東南圈新機場的地位。其中還包括，預計達10萬億韓元左右的資金用國帑全額支援，並免除機場建設的經濟性研究的預備可行性調查。此前的20日，在野黨“國民的力量”釜山地區議員共同發起的《釜山加德島新機場特別法》也幾乎與“免除預備可能性調查”等執政黨的特別法內容相同。據悉，國會計劃，合並審查朝野提議的兩個特別法，並於明年初通過。 預備可行性調查是金大中政府引進的，其宗旨是，如果專家研究後發現大型國策事業的投入對比效用低下，將重新予以考慮。文在寅政府已經免除預算88萬億韓元，如果包括此次加德島新機場在內，預算幾乎達到100萬億韓元。這比朴槿惠政府的24萬億韓元和現執政勢力在在野黨時期指責李明博政府“揮鍬政府”的60萬億韓元還要多。如果打著地區均衡發展的名分，在政治上需要的時候，濫發免除預算可行性調查的制度，還不如幹脆廢除預備可行性制度。 共同民主黨代表（黨首）李洛淵23日表示：“希望朝野盡快協商處理大邱新機場特別法、光州機場搬遷特別法。”在這些特別法中，也必然包括免除預備可行性調查和全額公帑支援。此外，如果其他地區出於公平性要求建設新機場，又有什麽理由拒絕呢？我們不得不問，如果只能得到選票，大韓民國成為“機場共和國”也無所謂嗎？ 選舉用地方機場除了龐大的建設費用外，在竣工後也早已成為“吞噬稅金的河馬”。目前，在14個地方機場中，5個機場的跑道利用率不到1%，全體機場的70%處於赤字狀態。通過機場建設實現地區發展、激活地方經濟的宗旨是可以理解的，但在推進時也要擔心國家的生計。

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