做作業時間. November. 26, 2020 08:04. . “作業都做完了嗎？”“先做作業再玩！”這是有上學孩子的父母掛在嘴邊的壹句話。世界上有很會做作業的孩子，但沒有喜歡寫作業的孩子。芬蘭畫家伊利厄·奧裏拉在這壹作品中描寫了母親和孩子圍繞作業產生的矛盾。 畫中的媽媽坐在客廳的沙發壹頭給兒子讀書。看來是學校裏出現了讀書作業。身穿黑色校服的少年不僅沒有集中精神，反而像陷入異想壹樣凝視著遠方。他可能正想出去和朋友們壹起玩，也可能擔心在閱讀課上丟臉。在書上固定視線的媽媽的表情也不好。衣服的壹側肩膀部分滑落都不知道，臉上滿是憂慮。 奧裏拉1887年出生於赫爾辛基，擅長繪畫、設計、壁畫等多種領域。他作為公費獎學金獲得者前往法國學習印象主義，回國後創立了芬蘭印象主義集團。但由於主導設立劇場後破產，1920年與家人壹起再次前往巴黎。為了養家糊口，他從事舞臺布景和壁紙設計工作，同事兼畫家和妻子莉莉則從事假花和葬禮花圈的制作。這幅畫就是那個時期畫的。畫中的模特兒看起來是畫家的妻子和兒子。當時兒子正在上法國小學。作為外國家庭的子女，讀法語比讀朋友要困難得多，而且要給孩子看作業的媽媽也有很多苦衷。 相比藝術上的成就，選擇的是教育孩子嗎？討厭兒子成長為法國人的夫婦結束了7年的巴黎生活，回到了芬蘭。奧裏拉作為畫家和壁畫家揚名於故鄉，1932年因芬蘭國立劇場壁畫而名聲大噪。但是，由於當時受各種染料和色素中毒，他於當年11月去世。當時他是45歲的父親，回到故鄉後5年。

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