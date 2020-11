BTS,韓國大眾歌手首次獲得格萊美提名. November. 26, 2020 08:05. by 林熙允記者 imi@donga.com. 勢如破竹的防彈少年團即將迎來又壹個高峰。那麽韓國大眾歌手能否首次捧起格萊美獎杯呢? 美國錄音學院(The Recording Academy)當地時間24日晚公布了第63屆格萊美獎各大部門的提名名單。防彈少年團作為亞洲本土大眾歌手首次獲得格萊美獎提名。8月發表的單曲《炸彈Dynamite》進入了“最佳流行二人組•組合表演”部門提名名單。在同壹領域,她將與杜阿•利帕、賈斯汀•比伯、Lady Gaga、泰勒•斯威夫特等當地頂級明星展開較量。頒獎儀式將於明年1月31日舉行。流行天後碧昂絲獲得包括年度歌曲、年度唱片制作等9項提名,是本屆入圍最大贏家。 防彈少年團此次入圍提名名單是打破美國大眾音樂市場的又壹壁壘的大事件。防彈少年團從2016年開始陸續進入了Billboard音樂獎、全美音樂獎、MTV Video Music Awards,但是格萊美又是另壹個故事。因為與其他註重專輯銷量、人氣、話題性的頒獎禮不同,此次頒獎典禮將通過超過1萬名美國錄音學院會員的投票來決定候選人和最終獲獎者。 入圍提名名單的部門分量也不輕。雖然不是“年度專輯”、“年度歌曲”、“年度唱片”、“最佳新人”四大本賞,但該部門每年都有著名流行歌手競爭,大體上都是在頒獎典禮現場進行候選人介紹和頒獎,因此大眾關註度很高。 進入今年以來,防彈少年團通過2月發行的《MAP OF THE SOUL: 7》第三次登上了Billboard專輯排行榜的冠軍寶座,繼收錄曲《ON》登上單曲排行榜第4位之後,又憑借《Dynamite》登上了榜首位置。 大眾音樂評論家李大華表示:“錄音學院是音樂人或音樂制作人聚集的地方,因此優先考慮音樂成果,但也無法忽視當代的傾向。這表明2020年的代表趨勢是關註K-POP。” 獲獎的可能性有多大?李評論家表示:“提名名單中出現了眾多響當當的明星,想要獲獎並不容易,但是格萊美想要平息保守性爭論的傾向,因此這反而會對BTS有利。但是,跟後街男孩、超級男孩、賈斯汀-比伯等歌手無關,對於偶像歌手向來十分刻薄的格萊美的傾向也是需要考慮的。” 當天名單壹公布,加拿大創作歌手威肯(TheWeeknd)意外獲得“0提名”,在音樂界引起了很大的爭議。因為他今年發行的《After Hours》和收錄曲《Blinding Lights》分別在Billboard專輯排行榜和單曲排行榜上連續4周占據第1位,受到了評論界的贊揚。 金鶴善評論家表示:“之前格萊美在遭受人種歧視或忽視女性爭議時,曾試圖通過第二年給那邊頒獎的‘補救’方式來恢復名譽”,“防彈少年團雖然入圍了提名名單,但現在討論‘格萊美的保守性被打破’還還為時尚。” 韓國人的格萊美獲獎和候選人提名並不是第壹次。在古典音樂領域,工程師技師黃炳俊和女高音歌唱家曹秀美獲得了獎杯。南相旭工程師曾在大眾音樂部門“最佳工程師專輯,Nonclassical”部門獲得提名,國樂唱片《正歌樂會風流Ⅲ-歌曲》在“環繞音響”和“世界音樂”部門獲得提名。

