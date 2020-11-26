政權交接和疫苗喜訊……道瓊斯指數首次突破3萬點大關. November. 26, 2020 08:05. by 紐約=常駐記者 柳在東、朴昌熙記者 ramblas@donga.comjarrett@donga.com. 美國道瓊斯工業平均指數在124年歷史上首次突破了3萬點大關。美國的政權和平交接和新冠疫苗的期待感拉高了指數。在韓國，三星、LG等10大集團的市價總額也超過了1000萬億韓元。 當地時間24日，紐約證券交易所的道瓊斯指數上漲454.97點（1.5%），以30046.24點收盤。這與3月份的全年最低點相比上漲了61%。指數盤中壹度升至30116.51點。標準普爾指數和納斯達克指數也分別上漲了1.6%和1.3%。 電動車企業特斯拉的股價上漲了6.4%，市價總額超過了5000億美元（約555萬億韓元）。壹天之內，市價總額暴漲320億美元，超過了美國通用汽車、日本豐田、德國大眾等全世界6個汽車企業的總市值。 據分析，美國股市暴漲，是因為繼輝瑞和莫德納之後阿斯利康也傳出疫苗喜訊，以及美國總統特朗普指示協助政權交接，減少了政治風險。 在韓國，因股市的活躍，以大企業為中心的市值也在迅速增加。25日，據金融信息企業FnGuide統計，以23日為基準，10大集團102個上市子公司的市價總額為1069.5萬億韓元。與去年年底（874.3419萬億韓元）相比增加了22.3%。 受全球股市暖風的影響，日本日經平均股價也刷新了29年以來的最高值。25日上漲131.27日元（0.50%），以26296.86日元收盤。這是日本經濟泡沫破滅的1991年6月以來的最高值。

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