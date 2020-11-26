仁川機場公社戰勝日本成田，承攬波蘭新機場咨詢事業. November. 26, 2020 08:05. by 李새샘 iamsam@donga.com. 仁川國際機場公社向波蘭華沙新機場建設宣傳仁川機場的經驗，並隨時回答有關整個工程方面的咨詢。25日，仁川國際機場公社表示，在“為波蘭華沙新機場事業的戰略咨詢咨詢項目”提案書的投標中，被選定為戰略咨詢公司。仁川機場打敗了曾是競爭對手的日本成田機場，被選為最佳承擔單位，決定在今年內簽訂合同。 仁川機場將在今後3年內△制作機場開發及運營白皮書 △研究總體規劃報告書 △提供教育咨詢等。咨詢合同金額預計為56億韓元。 波蘭政府在現有的機場華沙機場處於飽和狀態後，以2027年為目標，正在推進建設年旅客收容能力達4500萬人規模的新機場。仁川機場方面表示：“在機場設計和建設、器材出口等方面，可以帶動國內企業共同進軍。”

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