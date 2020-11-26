美國公開“死亡天鵝”外掛導彈的場面，是在發出對朝強硬路線的信號？. November. 26, 2020 08:05. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 被稱為“死亡天鵝”的美國空軍B-1B戰略轟炸機在機體外部掛有武器的飛行場面首次被公開。這是為在B-1B轟炸機上安裝美國正在開發的超音速導彈（AGM-183A）而進行的測試。美軍不久前還公開了用F-35A隱形戰鬥機投放可以破壞朝鮮地下核設施的改良型戰術核彈“掩體炸彈”的試驗，分析認為這是為了應對區域內中國軍事力量的崛起和朝鮮的核威脅。特別是目前正值拜登政府上臺前夕，有分析人士認為，不僅是中美關系，連朝美關系也會維持壹段時間的緊張。在這種情況下，美國可能想公開強調戰略上的優越性。 總管洲際導彈等核戰略武器的美國戰略司令部當地時間24日公開了B-1B轟炸機最近在加利福尼亞州愛德華基地上空將模擬遠程空對地導彈安裝在機體下端飛行的樣子。B-1B轟炸機在機外搭載武器飛行，是非常罕見的事情。美國戰略司令部表示：“此次試飛為B-1B提供了配備超音速武器的可能性。” 美國空軍正在使用的B-1B轟炸機只在機體內部安裝各種常規導彈和炸彈。因為1990年代初美國和俄羅斯簽署《核裁軍協定》後，B-1B的核武裝被禁止，從而銷毀了用來裝備核導彈的外掛裝置。但隨著中國軍事加速崛起、朝鮮核能力高端化，美國空軍正在推進在B-1B轟炸機內部和外部大量裝備以2022年為目標開發的AGM-183A的方案。據悉，屆時每架B1-B飛機最多可搭載30枚左右。 薩德（THAAD，末段高空導彈防禦系統）開發商美國洛克希德-馬丁公司正在開發的超音速導彈在空中發射後，以音速5倍以上速度升至大氣層上層，墜落時以最大音速20倍的速度，對數千公裏以外的地面目標進行超精密打擊。它比現有的空中發射巡航導彈快17倍以上，以現有的任何導彈防禦體系都無法攔截，被稱為“遊戲改變者”。去年6月，美國在B-52戰略轟炸機上首次成功試射了超音速導彈。 美國戰略司令部計劃，在印度太平洋地區循環部署18架B-1B轟炸機，以牽制中國，加強對朝遏制力。韓國軍方相關人士表示：“如果配備超音速導彈的B-1B轟炸機被戰鬥力化，那麽朝鮮的核挑釁等非常時期的應對時間將大大縮短，這也將帶來強化保護韓國的延伸遏制的效果。” 美國在前壹天（24日）公開了從F-35A隱形戰鬥機上投下可清除朝鮮隱藏核設施和指揮部的地下掩體的改良型戰術核彈（B61-12）並命中目標的試驗之後，又公開為將B-1B轟炸機的攻擊力最大化而進行的測試，很多人認為這應該是對朝中兩國的警告。 也有人分析認為，這可能是拜登美國政府明年1月上臺前對朝強硬路線的“信號”。韓國軍方消息靈通人士表示：“可以解釋為，與壹貫采取‘做秀式’首腦會談的特朗普政府不同，拜登政府將以強大的威懾力為基礎來處理美朝關系和無核化協商。”

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