新冠疫情爆發11個月後...全球累計確診患者突破6000萬例. November. 26, 2020 08:06. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 全世界新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)累計確診患者突破了6000萬例。自去年12月31日中國向世界衛生組織(WHO)報告第壹個疑似病例後，時隔11個月。世界第壹、第二大感染國美國和印度的情況正在惡化，再加上人口密集的北半球冬季來臨，確診患者增加勢頭不輕易消停。 據國際統計網站World Ometer報道，截至韓國時間25日下午3時，全球累計新冠肺炎確診患者已突破6010萬例。今年6月28日突破1000萬人之後，到突破2000萬名(8月10日)、3000萬名(9月16日)、4000萬名(10月18日)、5000萬名(本月8日)為止，分別需要壹個多月的時間。但是，從5000萬名增加到6000萬名僅花了17天，擴散速度非常迅猛。 24日，CNN預測，在目前累計確診患者超過1295萬例的世界最大感染國美國，到總統當選人拜登就任的明年1月20日，確診人數有可能達到2000萬名。進入本月以來，美國全境新增310萬名確診病例，預計11月全美新增400萬名，這意味著，到新總統就任儀式為止的剩余時間裏，新增700萬名確診病例的可能性較大。 印度累計確診病例達922萬名，但有人提出不久後印度的確診病例也有可能突破1000萬名。以首都新德裏為中心，隨著新冠疫情的擴散，部分州政府正在對從新德裏來的人進行新冠肺炎檢測。 與印度壹樣，保健環境惡劣、兩極化現象嚴重的中南美的情況也不容樂觀。第三名巴西(612萬名)、第九名阿根廷(138萬名)、第十名哥倫比亞(126萬名)、第十壹名墨西哥(106萬名)等都是代表性的例子。 但進入本月以來，陸續實施高強度封鎖令的歐洲主要國家新增確診病例呈減少趨勢。累計確診者突破215萬例的法國，本月7日壹天新增確診者達到8.8萬多名，但24日降至1萬名以下。

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