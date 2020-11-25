拜登在選舉20天後正式成為當選總統……著手政權交接. November. 25, 2020 07:44. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國聯邦政府總務管理局當地時間23日正式承認拜登在總統選舉中獲勝成為當選總統，並著手支援政權交接工作。由此，拜登在3日舉行大選20天後才擁有了“當選總統”的身份。事實上，隨著特朗普總統承認失敗，不服選舉結果的爭議也告了壹段落。 由此，拜登有史以來首次將女性前美聯儲主席珍妮特·耶倫（照片）提名為財政部長，並提名前中央情報局副局長艾布裏爾·海恩斯為國家情報總監，加快了組建下屆政府的速度。 特朗普當天在推特上表示：“為了國家利益，我勸告總務局局長埃米莉·墨菲和她的團隊在（權力移交）初期程序上做應該做的事情”，“我對我的（幕僚）團隊也作了相同的指示。” 據《華盛頓郵報》報道，墨菲當天在給拜登的信函中表示：“最近看到選舉結果認證及法律挑戰的進行過程，我認真對待這項工作，因此，將支援妳所需的資源和服務。”美國法律上規定，總務局認可總統當選者，並提供交接所需的人力、物力資源。 墨菲的這封信是在特朗普總統方面為推遲大選結果的認證而費盡心思的密歇根州正式承認拜登獲勝後發出的。特朗普對結果不服而提出的訴訟大部分也被駁回，推翻結果的可能性事實上已經消失。 隨著總統職務交接工作的障礙被消除，包括內閣人選在內的拜登接管委員會的活動也將正式展開。《華爾街日報》等媒體報道說，拜登將首次提名女性美聯儲前主席耶倫擔任財政部長。 此外，拜登當天正式提名古巴籍移民、前國土安全部副部長亞歷杭德羅·馬略卡斯為總管美國國內情報機關的國家情報總監首位女性首長、前中情局副局長海恩斯為國土安全部長、前國務卿約翰·克裏為總統氣候特使。國務卿托尼·布林肯、總統國家安全事務助理傑克·沙利文、美國駐聯合國大使琳達·托馬斯·格林菲爾德等人選也得到了確定。

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