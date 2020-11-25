受新冠肺炎影響依舊很火熱的“G-Star”，4天內91萬人“在線觀看”. November. 25, 2020 07:44. by 申武慶記者 yes@donga.com. “ㅉㅉㅉㅉㅉ(由韓文字母‘ㅈ’並寫而成的字，只用作初聲)” 韓國國內最大的遊戲慶典“G-Star(韓國國際遊戲展示會)”結束了為期4天的日程，於22日閉幕。受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，釜山海雲臺區Bexco(釜山會展中心)歷史上首次在沒有普通觀眾的情況下進行在線直播的開幕式上，掀起了用쌍지읒(韓文字母“ㅉ”的名稱)開始的初聲浪潮。網民們在現場鼓掌喝彩時，用短信代替了實時聊天窗口。 與往年每年有20多萬名參觀者前來觀看的盛況不同，現場氣氛顯得非常平靜，但網上參觀者的熱情絲毫不亞於往年。 24日，據G-Star組織委員會透露，在活動期間進行現場直播的視頻平臺“twitch”的G-Star TV賬號中，G-Star正式活動和電子競技節目的累計收看量達到了157.3805萬次。除了重復訪問之外，固有的觀眾數累計達到了91.0088萬名。這壹數字遠遠超過了去年創下的歷史最高紀錄24.4萬多人。 網民們還評價說，“看點很多，明年也會參與在線活動”、“對於很難直接訪問釜山的人來說，在線G-Star反而更方便了”。 特別是遊戲公司推出的多種新作相關消息備受關註。今年擔任G-star主要贊助商的Wemade公開了以全世界累計有5億人加入並享受的自家公司代表知識產權(IP)《傳奇2》為基礎的移動遊戲《傳奇4》的上市日(25日)等詳細信息。Wemade代表鄭賢國表示：“20年前(PC遊戲)《傳奇2》席卷中國等全世界”，“將通過《傳奇4》走向世界市場，成為K遊戲的領頭羊。”公司方面介紹說，《傳奇4》預約者之所以超過300萬人，得益於G-star出色的宣傳效果。 Kakao Games在G-Star電視臺首次公開了預計明年推出的手機遊戲《奧丁：英靈殿掘起》的新視頻。雙方還共享了Krafton開發、Kakao Games運營的PC網絡遊戲《Elyon》(預計12月10日上市)的具體信息和開發過程。Nexon介紹了即將上市的《KurtzPel》、《為美好的世界獻上祝福手遊》等2款新作；Smilegate子公司Megaport介紹了17日推出的《魔術洋品店》和新作《TeeTINY Online》。 同時，在NC軟件贊助下進行的中小遊戲開發公司的遊戲介紹舞臺“Index Showcase”也獲得了用戶的響應。每當韓國獨立遊戲公司推出新穎的遊戲時，網民們在聊天窗口中紛紛留言稱“開發力優秀”、“請抓住中國產遊戲”等。 G-Star今年首次主辦的電子競技大賽“G-Star杯2020”也是壹大看點。在最近開館的釜山電子競技競技場舉行的比賽上，Nexon的人氣作品《跑跑卡丁車RUSH+》等3個項目中，選手們展開了較量。 遊戲業界相關人士表示：“與往年不同，這次活動能夠實時確認用戶的反應，非常有意義”，“在遊戲相關活動因全球性大流行病(pandemic)逐漸減少的情況下，為業界註入活力，意義深遠。”

한국어