女性防長全盛時代與混合戰爭. November. 25, 2020 07:44. . “不是為了在戰鬥任務中使用女性而組建海軍陸戰隊。我們沒有時間降低體力標準。” 這是2013年時任美國海軍陸戰隊司令詹姆斯·艾默斯公開批評奧巴馬政府試圖向女性全面開放戰鬥兵和任職的政策時說的話。相當多的男性軍人也表示不滿說，“忽視了戰爭現實”。雖然贊成和反對兩種意見都十分強烈，但奧巴馬政府打破了這壹壁壘。 7年後的今天，美國即將誕生首位女性國防部長。雖然只有等到人事結果揭曉才能知道，但前國防次官米歇爾·法拉諾伊、參議員泰米·德克沃思、眾議員塔爾西·蓋巴德等入圍拜登政府首任國防部長候選名單的都是女性。負責最強國家安保的美國國防部是軍人和平民合計職員達286萬名、年預算達7215億美元（約800萬億韓元）的恐龍部門。自1947年成立以來，全部由28名男性擔任部長職務，而且連女性副部長也不多見，因此相當於越來越可能在保守的地方出現性別不同的最高負責人。 與主要國家相比，美國現在才開始討論女性國防部長的問題，這壹點也令人非常意外。印度1975年出現了女性國防首長，即使與加拿大（1993年）、法國（2002年）、日本（2007年）、德國（2013年）、意大利（2014年）、澳大利亞（2015年）等國家相比，也為時更晚。截至2020年11月，德國、法國、西班牙、澳大利亞、印度、丹麥、荷蘭、奧地利、瑞士等國的國防首長都是女性。特別是德國、法國、西班牙，現任防長的前任也是女性。她們中的絕大多數沒有服兵役經驗，在成為防長之前，幹脆從事的是醫生、法律界人士、官員等其他職業。 但為何各國陸續誕生女性國防部長呢？當然，女性進入社會的擴大是最大的因素，但與此同樣需要關註的是混合戰爭（Hybrid Warfare）的日常化。這是指黑客、假新聞、虛假信息等具有不亞於現有武器的破壞力，正規軍和非正規軍、軍人和平民、戰時和平時的區分消失的現代戰爭的形態。再加上常規武器和黑客等傳統戰爭中不常被使用的行為來攻擊敵人，所以也被稱為復合戰爭和非對稱戰爭。 代表性的例子就是今年9月27日開始、本月10日結束的阿塞拜疆和亞美尼亞的戰爭。雙方通過社交媒體毫無保留地公開了本國士兵犧牲的場面，刺激了本國國民的戰鬥意誌，努力爭取國際社會的支持。另外，兩國都把無人機作為主要武器。阿塞拜疆擁有人口和軍事能力領先、性能優良的土耳其產無人機，在空中殘忍地粉碎亞美尼亞坦克和步兵戰鬥車輛。遭受損失的亞美尼亞不得不將實控領土的大部分讓給阿塞拜疆。 即，21世紀戰爭的成敗不在於雙方軍人之間的地面總動員，而是由網絡輿論戰、無人機等最尖端信息技術左右。以培養在戰場上經驗豐富的老兵為焦點的現有教育及訓練方式，無法保證現代戰爭的勝利，必須實現全新的思考和想法大轉換的迫切感，意味著從未進行過射擊訓練的女性國防首長的誕生正在加速。 不能不提的是，女性在分析各種利害關系者的微妙心理、構築國際互助、加強與民間的合作等可以發揮優勢的領域增加了。文化人類學界名著魯思·本內迪克特的《菊花與刀》也是根據太平洋戰爭正酣的20世紀40年代美國國防部為對日本進行心理戰而要求的資料而誕生的。眾所周知，本尼迪克特壹生從未訪問過日本，但她像顯微鏡壹樣壹壹剖析了自殺特工隊“神風”等從西方觀點難以理解的日本人的情緒，為美國的勝利做出了不少貢獻。女性特有的周密和細致是展示如何為戰爭勝利作貢獻的事例，也是早在70多年前就預告女性國防部長全盛時代的信號。

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