美國的拜登正回歸正位，韓國外交也應走上正常化之路. November. 25, 2020 07:44. . 美國當選總統拜登昨天宣布，提名前副國務卿托尼·布林肯和前副總統安全助理傑克·沙利文為新政府首任國務卿和國家安全助理等，發布了組建的外交安保團隊陣容。拜登表示，“需要壹支從就任第壹天起就在（國際舞臺）桌上找回美國位置的準備好的團隊”。剛巧，壹直以來因美國總統特朗普拒絕合作而出現差池的政權交接程序也正式啟動。 美國新外交安全團隊由經驗豐富的資深對外政策專家組成。這是美國放棄特朗普總統的美國優先主義、以恢復同盟和恢復領導力為主要內容的傳統外交的明確信號。人們期待他們能夠像歷屆壹樣，作為重視外交的拜登總統的“分身”和“心腹”，擺脫特朗普政府的偏離，回歸國際主義多邊合作的外交正常化。 拜登外交團隊的組成正如預告的那樣，也向韓國外交提出了應該考慮根本性變化的課題。從韓美同盟方面來看，預計可以擺脫過度防衛費分攤額的壓迫等，恢復順暢的關系，但在應對朝鮮和韓日關系方面，也預示著會出現不少分歧和摩擦。 最重要的是拜登團隊將展現不同於以往的朝核處理法，即多方施壓外交。布林肯和沙利文兩名提名人在2015年達成協議的伊朗核協議過程中發揮了核心作用。布林肯表示，“有機會與朝鮮朝同壹方向移動”，提出了伊朗式的解決方案。其核心是強化旨在談判的制裁、與周邊國家的合作、從實務磋商開始的階段性處理。 伊朗核協議是艱難談判的產物。從就談判的大框架達成協議到最終簽署，共花費了20個月的時間。然後與與歐洲主要國家壹起達成了這壹可持續協議。如果拒絕立即核申報、堅持首腦間直接交易的朝鮮態度沒有改變，就很難期待解決方法。如果朝鮮按照舊手法再次進行挑釁，其結果只能是“施壓和無視”。 面對如此巨大的變化，文在寅政府內外充滿了毫無根據的自信，從毫無根據的“民主黨政府之間的姻緣”到特朗普政策繼承論，都沒有找到變化的頭緒。在過去的4年裏，以韓朝關系為最優先的韓國外交成績單非常寒酸。沒有取得成果，只是壯大了朝鮮的核能力，而韓美關系卻後退了。包括朝鮮無核化政策的根本性軌道轉換在內，要通過對整個外交政策的重新盤點，尋找韓國外交的正常化之路。

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