BTS：“美國旅程的最後壹站是格萊美”. November. 25, 2020 07:45. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 偶像組合防彈少年團(BTS)將挑戰美國最具權威的大眾音樂獎格萊美獎。23日(當地時間)，BTS在接受美國雜誌《時尚先生》的冬季版封面模特采訪時表示：“對我們來說，美國旅程的最後壹站是格萊美。” BTS對《時尚先生》雜誌說：“我想成為候選人，如果可能的話想獲獎。”他們在9月憑借《Dynamite》登上Billboard單曲排行榜冠軍寶座時，也曾將下壹個目標定為格萊美獎。BTS在美國三大權威的大眾音樂頒獎典禮格萊美、Billboard、美國音樂大獎中，只有格萊美未能獲獎。 授予格萊美獎的美國唱片學院計劃於24日公開2021年頒獎典禮的候選作品。Billboard等外國媒體預測，今年BTS很有可能獲得格萊美獎“年度唱片”的提名。如果BTS入圍年度唱片部門候選名單，在男子組合方面將成為繼“超級男孩”之後20年來的首次。BTS在去年的格萊美獎頒獎典禮上作為頒獎嘉賓參加了慶典，今年還與美國說唱歌手Lil Nas X壹起展示了合作舞臺，但是沒能成為候選人。 BTS還發表了在美國活動的感想。成員SUGA說：“我夢想成為歌手時，就壹直聽流行音樂，並觀看了在美國舉行的所有頒獎典禮。在美國取得成功，作為藝術家是莫大的光榮。如果能入圍格萊美獎候選名單將是壹件值得驕傲的事。” 《時尚先生》評價說：“BTS已經征服了世界。他們登上了流行音樂的頂峰，改變了傳統的陽剛之氣”，“BTS已經是勝者。”該雜誌還指出，“BTS是目前全世界最有名的人，但是因為人種和語言上的差異，在美國主流社會多少有些被低估。”

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