中央臨床委：“新冠肺炎後遺癥並不比流感嚴重”. November. 25, 2020 07:45. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 臨床專家們表示，新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的後遺癥並不比流感嚴重。24日，在首爾中區諾富特國賓酒店舉行的國立中央醫療院懇談會上，中央臨床委員會委員長吳明敦表示：“如果患上新冠肺炎，可能會留下心血管系統、神經系統並發癥等。但冬天最常見的流感也會引起血管和神經系統並發癥”，“與流感相比，(新冠肺炎後遺癥)似乎並不嚴重。” 吳委員長以此為依據，提出了將新冠肺炎和流感的“細胞因子風暴(cytokine storm)”後遺癥進行比較的研究結果。13日，美國華盛頓大學的菲利普•莫德教授等領銜的研究小組在國際學術雜誌《科學觀察(Science Advances)》上刊登的論文顯示，在168名新冠肺炎患者中，患有細胞因子風暴後遺癥的患者有7人，約占4.2%。研究組解釋說：“流感中出現了更多的細胞因子風暴後遺癥”，“雖然據說在新冠肺炎患者之間，部分出現了更多的細胞因子風暴後遺癥，但這是人口統計學上的差異導致的結果。”細胞因子風暴是指為對抗從外部侵入的病毒，人體內免疫作用過大，甚至攻擊正常細胞的現象。

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