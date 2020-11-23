悲涼“秋聲”的真相. November. 23, 2020 07:25. . 每個季節都有那個季節發出的聲音。秋天有秋天的聲音。蘆葦蕩、紫芒田、飄蕩的落葉發出的聲音也很好聽，但特別是像蟈蟈、螞蚱、蟋蟀等草蟲發出的聲音隨著美妙的旋律深入人心。它們的聲音越來越哀傷，到了晚秋甚至讓人覺得淒慘。怎麽能發出這樣的聲音呢？就像人們常說的那樣，難道是因為秋天過去而傷心嗎？ 在我們聽來肯定如此，但它們並不是因為悲傷。不，實際上它們不會悲傷。雄性動物向雌性動物告知自己的存在，並試圖與之配對，這種誘惑的聲音怎麽會是悲傷的聲音呢？有人會說，它們沒有聲帶，怎麽發出聲音呢，但並不是壹定要用嘴才能發出聲音。即使不用嘴，也可以發出精彩的聲音。螞蚱用後腿搓前翅，蟈蟈和蟋蟀則用前翅互相摩擦發出聲音。仔細觀察蟋蟀的翅膀，可以發現左右翅膀下方有粗糙的部分，那裏像拉小提琴壹樣搓著發出聲音。也就是說，它們不是“聲樂”，而是在“演奏”。 當然，光出聲音是沒戲的。只有作為評價者的雌性們認為到了“精彩”的程度才會接受選擇，所以雄性必須竭盡全力展示優秀的演奏實力。但是，世事難料，即使竭盡全力，也不能得到相應的回報。相反，越是竭盡全力，越有可能越危險。因為，機會不會像任何地方那樣獨自到來，而是會帶來危險。精彩的演奏也會傳入捕食者的耳中。但也不能不說，如果不這樣做，就不能留下自己的遺傳基因。所以對他們來說，竭盡全力就是在前途未蔔的生死關頭冒著生命危險去冒險。 那麽，隨著秋天結束，悲傷地“哭泣”是什麽呢？是因為找不到配偶嗎？事實上，加重的悲哀並不是故意的，而是無可奈何的。昆蟲是變溫動物，因此受氣溫的影響很大。如果天氣暖和，可以輕易提高體溫，發出又大又漂亮的聲音，但是相反，壹旦氣溫下降，身體就不能正常活動，很難發出聲音。還沒完成任務的家夥們，因為時間所剩不多，只好盡力發出聲音，但硬邦邦的身體能發出像樣的聲音嗎？這種艱難的聲音，在我們耳朵聽來是淒慘的。 越來越悲傷的聲音就是因為這個原因，從北方開始逐漸南下，即使是同壹地區，有陽光的地方發出的聲音也比陰涼的地方好。因此，北美印第安人才會把它們的聲音稱為“窮人的溫度計”吧？ 如果像最近這樣天氣變冷，原本令人心酸的聲音也會消失。這意味著壹年將盡。對我們來說是壹年，但是對於草蟲來說是壹生。這樣看來，可能確實是傷心所致。

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