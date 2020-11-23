美國壹日新增新冠確診病例超過20萬，“沃爾瑪的衛生紙再次消失”. November. 23, 2020 07:25. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國新冠病毒的壹日新增確診病例首次突破了20萬名。由於高強度的封鎖措施，人們的不安感增大，再次出現了囤積現象。 據國際統計網站“世界實時統計”當地時間21日的數據，前壹天美國新增新冠確診患者為204179名。這相當於當天全世界確診患者66.2957萬人的三分之壹。美國累計確診患者達1245萬多人，死亡者達26萬多人。 分析認為，特朗普政府實際上對防疫措施置之不理，而美國總統大選前後接連舉行大規模集會、氣溫下降等，對美國的擴散趨勢產生了影響。 據確認，特朗普的長子小特朗普也感染了新冠病毒。他在自己的社交媒體上說：“隔離期間，擦擦槍打發時間。” 在第壹波擴散期的3、4月份出現的搶購生活必需品的現象也在重現。據美國媒體報道，在沃爾瑪和COSTCO等大型倉儲型賣場，衛生紙、礦泉水、洗手液等庫存已見底。邦茲、艾伯特森斯等大型超市連鎖店要求顧客只購買適量物品。路透社報道說：“人們看到超市貨架清空後驚呆了，因而更加搶購”，“不僅是清洗用品，對牛奶、垃圾、冰淇淋等非常規食品的需求也在增加。” 流通業界也進入了特殊時期。生產衛生紙的寶潔公司為了滿足劇增的需求，工廠每周7天、24小時全速運轉。該公司發言人珍妮弗·科索表示：“隨著人們因為大流行而在家中度過的時間增加，衛生紙的消費正在劇增。”部分食品公司為了應對今年春季開始劇增的需求，已經將生產能力提高到了最大限度。 各州政府陸續封鎖措施、高強度防疫。加利福尼亞州將從21日開始實施宵禁。由此，從晚上10點開始到第二天早上5點，非必需行業從業人員原則上禁止外出。新罕布什爾州也從上周末開始義務性地在公共場所使用口罩，在很難保持社交距離的地方，5歲以上的市民必須佩戴口罩。 美國疾病控制和預防中心也在20日新發表的指導方針中推算，無癥狀感染者感染最多占感染總量的70%，並呼籲“戴口罩很重要”。

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